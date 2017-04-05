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Лауреатом Премии Тьюринга стал изобретатель Интернета

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  • 5.04.2017, 21:25
Фото: Peoples.ru

Сумма денежного приза составляет миллион долларов.

Ассоциация вычислительной техники (ACM) назвала лауреатом Премии Тьюринга 2016 года Тима Бернерса-Ли, который известен как один из изобретателей Интернета в его современном виде, сообщает N+1 со ссылкой на сайт ACM.

Тимоти Джон Бернерс-Ли — британский ученый, профессор Массачусетского технологического института и Оксфордского университета. Тим Бернерс-Ли вместе с Робертом Кайо известны как изобретатели Интернета.

В 1989 году, работая в CERN над внутренней системой обмена документов Enquire, Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина. Тим Бернерс-Ли создал URL, HTTP, HTML — ключевые технологии, создавшие Интернет в его современном виде.

Официально награждение состоится вечером 24 июня 2017 года в Сан-Франциско, в рамках празднования 50-летия Премии Тьюринга. Ученый удостоен Премии «за изобретение Всемирной паутины, первого веб-браузера и ключевых протоколов и алгоритмов, повлиявших на развитие Интернета», говорится в заявлении ACM.

Премия Тьюринга — главная премия в области информатики, которая ежегодно вручается одному или нескольким ученым. Сумма денежного приза составляет миллион долларов, а спонсором Премии выступает Google. Первый раз Премии Тьюринга был удостоен Алан Джей Перлис в 1966 году «за влияние в области обобщенных техник программирования и построения компиляторов».


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