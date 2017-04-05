Наталью Папкову выбрали областным руководителем БСДП (Народная Грамада) 5 5.04.2017, 21:58

Наталья Папкова

Фото: «Радыё Свабода»

Поддержать брестскую активистку приехал лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

После пяти суток ареста на свободу вышла брестская общественная активистка Наталья Папкова. Ее очередной раз наказали за «нарушения правил проведения и организации массового мероприятия» - за «марш нетунеядцев», который состоялся 19 февраля, передает «Радыё Рацыя».

- Выпускали снова через черный выход, через гаражи, но заявили на выходе, что им, милиционерам, поступил приказ, чтобы меня доставили прямо домой. Меня довезли до моей автобусной остановки и там высадили. Потом мне позвонили и сказали, что здесь народ ждет, - и я вернулась, - рассказала Наталья Папкова.

Несмотря на то, что девушку выпустили раньше, те, кто собрался возле Ленинского РОВД Бреста, дождались приезда Натальи назад к милиции. Среди собравшихся был и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

- Я целенаправленно приехал с коллегами, социал-демократами из Барановичей, Малориты, приехали встречать нашего друга Наталью. Мы хотим ее поддержать. Потому что мы видим, что ее целенаправленно пытаются сломить, сделать из нее такого демократического руководителя, которыми здесь стали в Беларуси большинство, - чтобы ходил по ниточке и чтобы без разрешения никуда не рыпался, - сказал Николай Статкевич.

Друзья вручили ей цветы, а затем устроили импровизированное собрание местного отделения оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), где Наталью выбрали областном руководителем.