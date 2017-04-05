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Трамп пообещал лично заняться Сирией

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  • 5.04.2017, 22:10

Президент США заявил, что, применив химическое оружие, правительство Сирии «пересекло черту».

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Когда вы убиваете невинных детей, невинных младенцев, детей, маленьких детей с помощью химического газа, который настолько смертелен, что люди были в шоке, когда узнали, какой именно газ был (использован), это переходит много, много границ за пределами «красной черты», - заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В 2012 году президент Барак Обама заявил, что использование сирийскими властями химического оружия станет «красной чертой», и вынудит Соединенные Штаты вмешаться в вооруженный конфликт в этой стране.

Дональд Трамп в свое время публично заявлял о том, что США не должны использовать военную силу в Сирии, называя продолжающуюся гражданскую войну «внутренним делом» этой страны.

В ходе пресс-конференции в Белом доме в среду президент заявил, что «берет на себя» будущую политику в отношении Сирии, обвинив своего предшественника в провалах в американской внешней политике.

«Я думаю, что у администрации Обамы была великолепная возможность давно разрешить этот кризис, когда он сделал заявление о «красной линии» на песке, - сказал Дональд Трамп. – Потом, когда он сделал угрожающее заявление, но не перешел эту черту, я думаю, это отбросило нас далеко назад не только в Сирии, но и во многих других частях света, потому что это были пустые угрозы».


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