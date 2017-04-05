Николай Черноус: Чиновники пьют, а у холопов голова болит

Николай Черноус: Чиновники пьют, а у холопов голова болит5
- 5.04.2017, 22:31
Активист своими глазами видел, как в Барановичском райисполкоме чиновники вместо работы собрались в одном из кабинетов и выпивали.
В доме Николая Черноуса, лидера предпринимательского движения и одного из инициаторов акций против налога на тунеядцев в Барановичах, прошел обыск с санкции местной прокуратуры, передает «Белсат».
По словам Николая Черноуса, причина неожиданного визита милиционеров – якобы «клевета» активиста на государственных чиновников. Как утверждает Черноус, он собственными глазами видел, как в Барановичском райисполкоме чиновники вместо работы собрались в одном из кабинетов и выпивали алкоголь.
Тогда активист вызвал на них милицию и написал письмо к Лукашенко. Факт употребления алкоголя не подтвердился. И теперь прокуратура решила заняться и тем, кто писал жалобу.
По словам Николая Черноуса, местная власть имеет претензии к нему в связи с его гражданской активностью.
«Здесь все вместе. Я же подал заявление на проведение народного собрания… И задел «честь» работников райисполкома», – сказал барановичский активист.