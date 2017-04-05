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Семь легионеров, которые уже добавили красок чемпионату Беларуси

  • Александр Ивулин, «Трибуна»
  • 5.04.2017, 22:56

В белорусском первенстве по футболу появились иностранцы с интересными историями.

5 апреля в белорусском футболе закрывается трансферное окно. В высшей лиге уже появилось несколько десятков иностранных игроков. Каждый из них приехал в нашу страну, имея определенный бэкграунд. Пока не беремся оценивать уровень легионеров, а просто выделяем футболистов с самыми необычными историями.

Исса Ндойе

Сенегальский вратарь в последний раз выходил на поле в официальных матчах два года назад. Тогда он выступал за иранский «Трактор Сази» в азиатской Лиге чемпионов. Вскоре Ндойе решил завершить карьеру игрока и заняться бизнесом, но в 2017-м опять заскучал по футболу. Юрий Пунтус решил помочь 31-летнему голкиперу реанимировать карьеру и пригласил в «Славию», куда чуть раньше приехал его брат.

В свое время главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный называл Ндойе лучшим вратарем мира. Однако летом 2011-го отношение между клубом и игроком испортились: сенегалец проигнорировал сборы команды, несмотря на действующий контракт. «Волынь» подала документы на его дисквалификацию. Однако Ндойе в 2012-м, появившийся в составе новичка Бундеслиги «Гройтер Фюрта», обратился с иском в ФИФА, мол, «Волынь» должна ему около миллиона долларов. В 2016 году Лозаннский суд обязал клуб из Украины выплатил игроку 900 тысяч у.е.

В Беларуси Ндойе пока не может играть из-за проблем с документами – Иран тормозит все дело.

Джелил Асани

К 21 году защитник успел сыграть 53 матча в чемпионатах Македонии, Албании и, внимание, Мальты. Причем в первенстве карликового государства Асани выступал за команду, которая по итогам сезона расположилась на предпоследнем месте. Это не смутило руководство «автозаводцев», которое предложило Джелилу контракт. Сейчас латераль живет в городе БелАЗов, пытается освоить русский язык и адаптироваться к белорусскому футболу.

Уэсли Джон

В Беларуси еще не было футболистов из Тринидада и Тобаго. До перехода в «Ислочь» протеже Евгения Гайдука успел сыграть два матча за национальную команду своей страны. В поединке против Уругвая Джон умудрился заработать пенальти на Эдисоне Кавани. Бывает.

Порой 25-летнему защитнику приходилось совмещаться футбол с работой на собственной автомойке. Думаем, Джону будет о чем поговорить с капитаном «волков» Александром Холодинским, который в свое время трудился на СТО.

Пюрю Сойри

Сойри – первый финский футболист, приехавший в чемпионат Беларуси. Пару лет назад его включили в символическую сборную чемпионата Финляндии, а в феврале 2017-го бывший игрок молодежной команды Суоми перебрался в Солигорск.

Пюрю начал профессионально заниматься футболом только в 16 лет, когда вернулся на историческую родину из Африки. Его мама участвовала в различных благотворительных миссиях в Мозамбике и Намибии. На Черном континенте мальчишка не мог получить футбольное образование, но это не помешало ему превратиться в профи. Кстати, в свое время Сойри приглашали в молодежную сборную Намибии, но он решил выступать за команду Финляндии.

Жереми Малерб

Французы нечасто заглядывают в наш чемпионат. После Орельена Монтарупа из минского «Динамо» даже и вспомнить некого. Возможно, новичок брестского «Динамо» откроет Беларусь для своих соотечественников. В прошлом году Малерб стал лучшим вратарем второго бельгийского дивизиона, но более колоритной его фигуру делают анкеты, размещенные в различных модельных агентствах. Футболист-модель? Звучит, как минимум, необычно. Во время презентации формы «сине-белых» Жереми уверенно ходил по подиуму, но это не все. Когда-то француз всерьез мечтал о карьере летчика. Кто знает, может, он бы помог Сергею Боровскому построить самолет в минском «Динамо»?

Артем Забун

Босс «воронов» Денис Шунто любит привозить в Беларусь игроков из экзотических чемпионатов. В прошлом году в «Крумкачах» появилась парочка талантливых киргизов, которых уже нет в клубе. Этой зимой пришел 20-летний Артем Забун из второго дивизиона чемпионата Молдовы, забивший за предыдущий клуб 21 гол в 12 матчах. Статистика впечатляет!

Благодаря ей Артем получил вызов в национальную команду. Дебютировал он в товарищеском матче с Катаром, выйдя на замену во втором тайме. Забун стал первым игроком за 15 лет, которого вызвали в сборную Молдовы из низших лиг национального чемпионата.

Даниэль Златков

После первого четвертьфинального матча Кубка страны между «Локомотивом» и «Шахтером» именно болгарский защитник пользовался наибольшей популярностью у гомельских зрителей. Футболист, который даже не был заявлен на матч, обнимался с юными болельщиками «Локомотива», глядя в объективы камер смартфонов. Откуда такой ажиотаж? Посмотрите на фото Даниэля в кипе мадридского «Реала».

Нет, это Криштиану Роналду, а новобранец «горняков». Благодаря эффектной внешности Златков часто появляется на экранах болгарского телевидения и участвует в рекламных проектах. А ещее в свое время защитник снялся в клипе известного македонского певца нетрадиционной сексуальной ориентации. Скоро узнаем, чувствует ли Даниэль себя на поле так же уверенно, как перед объективами камер и фотоаппаратов.

Александр Ивулин, «Трибуна»


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