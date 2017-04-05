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Андрей Суздальцев: Со встречи с Путиным Лукашенко вернулся с пустыми карманами

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  • 5.04.2017, 23:01
Фото: ria.ru

Белорусский диктатор покорно согласился на условия России.

Российский политолог считает, что правитель Беларуси вернулся со встречи с Владимиром Путиным с «пустыми карманами».

«Лукашенко попросил 10 дней, чтобы найти деньги на возврат долга. Денег у него нет. Но заплатит ли? В прошлом году он трижды обещал заплатить, а ему говорили, что Россия развалится, мол, давайте подождем, и долг спишется», – комментирует «Белсату» недавнюю встречу Суздальцев.

По словам политолога, молочно-сырные войны с Россией закончились для Беларуси самобичеванием.

«Белорусская пропаганда кричит, что все прекрасно, и о долге ничего не говорят… Напрашивается вывод, что этот вопрос специально замалчивается, потому что Лукашенко якобы топнул ножкой и решил все вопросы, или долг снова никто не отдаст», – рассуждает эксперт.

Беларусь заплатит $ 700 млн. долга за газ, который накопился до сегодняшнего дня. Россия, в свою очередь, возобновит поставки нефти в нашу страну до 24-х миллионов тонн в год. А также даст скидку на голубое топливо до конца 2019-го года.

Напомним, что стороны заявляли о договоренности еще полгода назад.


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