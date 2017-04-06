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6 апреля 2017, четверг, 10:19
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Появились новые данные о главном подозреваемом в питерском теракте

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  • 6.04.2017, 7:38
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ФОТО: VALYA EGORSHIN/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Следственный комитет РФ получил информацию от спецслужб Кыргызстана.

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов мог попасть под влияние террористической группировки «Туахид валь-джихад», которая действует в Сирии. Эту версию проверяет Следственный комитет России (СКР) совместно с Комитетом национальной безопасности Кыргызстана (КНБК), сообщает в четверг, 6 апреля, газета «Коммерсант».

В группировку входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Кыргызстана, указывает издание. В прошлом году в области была проведена масштабная спецоперация в отношении вернувшихся из Сирии боевиков, которые занимались вербовкой новых участников. Съездив на месяц домой в Ош, Джалилов мог попасть под их влияние и получить инструкции по подготовке теракта, указывает газета.

Джалилов мог обучаться в рядах ИГ

По данным ТАСС, правоохранительные органы проверяют информацию о том, что Джалилов обучался в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

29 ноября 2015 года он улетел из Санкт-Петербурга в Стамбул, откуда, по предварительным данным, мог перебраться в Сирию для обучения в рядах приверженцев террористической организации «Исламское государство», - сказал собеседник агентства. По его словам, после вылета за границу, Джалилова долгое время не было в России.

Следствие изучает круг общения Джалилова

Экспертиза ДНК подтвердила личность Джалилова, заявила 5 апреля представитель СКР Светлана Петренко. С родителями Джалилова провели процедуру опознания.

В ходе обыска в квартире, которую снимал Джалилов, были найдены скотч, фольга и «иные предметы». По предварительным данным они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на «Площади Восстания», указывает СКР. Все эти предметы и обезвреженная самодельная бомба направлены на экспертизу. Сейчас следствие изучает связи и круг общения предполагаемого террориста, говорится в сообщении СКР.

В больницах остаются 55 пострадавших от взрыва

От взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек. Сейчас в больницах города остаются 55 пострадавших в результате теракта, заявил официальный представитель Минздрава России Олег Салгай. По его словам, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в крайне тяжелом.


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