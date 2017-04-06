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Канадские супруги выиграли третью лотерею и стали миллионерами

  • 6.04.2017, 7:47
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Фото: WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION

Сумма, которая досталась супругам в третий раз, была крупнейшим джекпотом Западноканадской лотереи.

Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли третью лотерею за время совместной жизни. Нынешний выигрыш стал для пары самым крупным и составил 8,2 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США), сообщает ВВС.

До этого супругам удавалось выиграть 128 тысяч канадских долларов в 1989 году - тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями - и еще 100 тысяч в 2010 году.

Согласно пресс-релизу Западноканадской лотереи, сумма, которая в итоге досталась супругам сейчас, была крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгранным компанией. Кроме Финков лишь один покупатель лотерейного билета угадал все шесть чисел верно.

Супруги уже определились с применением выигранных средств. "Семья прежде всего: хотим, чтобы дочерям и внукам всего хватало", - сказала организаторам лотереи Барбара Финк.

Ее муж Дуглас добавил, что также они намерены попутешествовать и приобрести новое жилье: "Барбара хочет новый дом, и она его получит", - выразил уверенность мужчина.

Как вспоминает Барбара Финк, она узнала о выигрыше, когда муж работал за городом, в связи с чем не ответил сразу на ее настойчивый звонок по мобильному. Однако пять минут спустя ей удалось дозвониться до супруга. "Он снял трубку, и я прокричала, что сделала это снова", - сказала она.


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