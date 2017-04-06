Олег Радюк: Надо быть сильным, чтобы защищать семью и нацию 1 6.04.2017, 7:58

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Белорусский спортсмен и производитель спортивной экипировки уверен, что мы по-прежнему боремся с Российской империей.

Спортсмен и производитель спортивной экипировки Олег Радюк считает, что из национально сознательных и крепких белорусских парней сейчас лепят «боевиков» и сажают за решетку потому, что по-прежнему, как и сотни лет назад, продолжается борьба с Российской империей.

«Когда вырастает независимое, сильное, национальное, сознательное течение, то его стараются уничтожить, распылить, отправить в эмиграцию», – сказал Радюк в интервью «Белсату».

Он считает естественным, когда мужчина «понимает, что, возможно, придется защищать семью, нацию – а для этого нужно быть сильным». Олег Радюк выступает за организацию во всех белорусских школах серьезной физической подготовки для мальчиков, а задержанных по «делу Белого легиона» сравнивает с Кастусем Калиновским.