В Минске из грузовика во время движения выпала корова 3 6.04.2017, 8:13

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Фото: abw.by

Спасателям из МЧС удалось поймать животное и посадить в фургон.

На минской улице Кижеватова сегодня прохожие могли видеть необычное зрелище: там гуляла корова. Она вывалилась из грузовика, у которого во время движения открылись дверцы, передает БелТА слова официального представителя Минского городского управления МЧС Александра Попко.

Примерно в 11.30 прохожие вызвали спасателей. По словам Попко, сотрудники МЧС не занимаются отловом животных, но в этом случае речь шла прежде всего о безопасности людей, в частности детей. Спасателям удалось поймать животное и посадить в фургон. Пострадавших при происшествии нет.