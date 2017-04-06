закрыть
6 апреля 2017, четверг, 10:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дэвид Крэмер: Мы должны ясно дать понять Лукашенко, что санкции могут вернуться

2
  • 6.04.2017, 8:28
  • 2,043
Дэвид Кремер

США должны выразить солидарность с народом Беларуси.

На Первой вашингтонской конференции о Беларуси 4 апреля выступил Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США по правам человека, демократии и работы в администрации президента Джорджа Буша, которая впервые ввела санкции против режима Лукашенко. Кремер работал также руководителем неправительственной организации «Freedom House», а теперь он старший директор по правам человека и свободам Института Маккейна, базирующийся в Вашингтоне.

Кремер отметил, что США продолжают без сомнений поддерживать независимость и государственность Беларуси, так же как и права человека и демократию. По его словам, США поддерживают белорусский народ, а не недемократического правителя.

Кремер заявил, что если в белорусских тюрьмах останутся политзаключенные, может быть рассмотрен вопрос санкций, пересмотрено сотрудничество Международного валютного фонда с Беларусью и перенесена из Минска сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Абсолютно очевидно, что санкции помогают освободить политзаключенных. Безусловно, санкции не принесут демократии, но когда они освобождают людей - уже значит, что работают», - подчеркнул Крэмер в интервью «Радыё Свабода».

- Действительно ли после разгона протестов 25-26 марта в Минске вернулся вопрос санкций?

- Я думаю, мы должны дать ясно понять лукашенковскому режиму, что санкции могут быть возвращены. Люди, которых арестовывали во время этих протестов, до сих пор не освобождены, буквально лишены основных прав человека: свободы собраний, объединений и свободы слова. Лукашенко должен понять, что если он хочет лучших отношений с Западом, он должен улучшить ситуацию с правами человека в этой стране. И мы должны дать ему это ясно понять.

- От чего и кого зависит, будут ли санкции приняты?

- Санкции возможны, и мы должны иметь этот вариант в виду. Многое зависит от ситуации в Беларуси. Честно говоря, это зависит от Лукашенко, какие отношения с Западом он хочет иметь.

- Что насчет сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ? Вы говорили, что лучше ее не проводить в Минске.

- Меня лично удивило, что сессия ПА ОБСЕ запланирована в Минске. Я бы предложил ее перенести, если нынешняя ситуация будет продолжаться, а куда - я не знаю.

- Рассматривается увеличение поддержки для гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси?

- Поддержка должна оставаться - это фундаментальный принцип американской политики и американской поддержки Беларуси. Этот подход работает много лет и его нужно продолжать. Соединенные Штаты должны выразить солидарность с гражданским обществом и народом Беларуси. Надо оказывать информационную помощь, продолжать обмены и любую другую поддержку. Все это очень важно.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!