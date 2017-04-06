Дэвид Крэмер: Мы должны ясно дать понять Лукашенко, что санкции могут вернуться 2 6.04.2017, 8:28

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Дэвид Кремер

США должны выразить солидарность с народом Беларуси.

На Первой вашингтонской конференции о Беларуси 4 апреля выступил Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США по правам человека, демократии и работы в администрации президента Джорджа Буша, которая впервые ввела санкции против режима Лукашенко. Кремер работал также руководителем неправительственной организации «Freedom House», а теперь он старший директор по правам человека и свободам Института Маккейна, базирующийся в Вашингтоне.

Кремер отметил, что США продолжают без сомнений поддерживать независимость и государственность Беларуси, так же как и права человека и демократию. По его словам, США поддерживают белорусский народ, а не недемократического правителя.

Кремер заявил, что если в белорусских тюрьмах останутся политзаключенные, может быть рассмотрен вопрос санкций, пересмотрено сотрудничество Международного валютного фонда с Беларусью и перенесена из Минска сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Абсолютно очевидно, что санкции помогают освободить политзаключенных. Безусловно, санкции не принесут демократии, но когда они освобождают людей - уже значит, что работают», - подчеркнул Крэмер в интервью «Радыё Свабода».

- Действительно ли после разгона протестов 25-26 марта в Минске вернулся вопрос санкций?

- Я думаю, мы должны дать ясно понять лукашенковскому режиму, что санкции могут быть возвращены. Люди, которых арестовывали во время этих протестов, до сих пор не освобождены, буквально лишены основных прав человека: свободы собраний, объединений и свободы слова. Лукашенко должен понять, что если он хочет лучших отношений с Западом, он должен улучшить ситуацию с правами человека в этой стране. И мы должны дать ему это ясно понять.

- От чего и кого зависит, будут ли санкции приняты?

- Санкции возможны, и мы должны иметь этот вариант в виду. Многое зависит от ситуации в Беларуси. Честно говоря, это зависит от Лукашенко, какие отношения с Западом он хочет иметь.

- Что насчет сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ? Вы говорили, что лучше ее не проводить в Минске.

- Меня лично удивило, что сессия ПА ОБСЕ запланирована в Минске. Я бы предложил ее перенести, если нынешняя ситуация будет продолжаться, а куда - я не знаю.

- Рассматривается увеличение поддержки для гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси?

- Поддержка должна оставаться - это фундаментальный принцип американской политики и американской поддержки Беларуси. Этот подход работает много лет и его нужно продолжать. Соединенные Штаты должны выразить солидарность с гражданским обществом и народом Беларуси. Надо оказывать информационную помощь, продолжать обмены и любую другую поддержку. Все это очень важно.