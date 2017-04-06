Федынич: Если власть не сядет за круглый стол, будет акция гражданского неповиновения 8 6.04.2017, 8:41

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Народ готов подняться, если проблемные вопросы не будут решаться цивилизованно.

Об этом сайту belaruspartisan.org заявил председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, комментируя возможные формы общенационального протеста в случае, если власть не пойдет на переговоры с оппозицией:

- Сегодня в Беларуси страйки не могут быть проведены законно. Одно дело это озвучить, другое дело - это сделать. Нужно, чтобы в обществе назрели предпосылки: когда не будет зарплат, работы, когда люди будут работать по 2 дня в неделю и им будет нечем кормить свои семьи.

Наш закон в отношении забастовок крайне бюрократичен. У нас наниматель - это государство. Поэтому страйк может быть только против действия государства в конкретных направлениях - зарплаты, пенсий, пособий, увеличения стажа работы до 20 лет и т.д.

Чтобы провести страйк, нужна серьезная подготовка, ориентированная в первую очередь на рабочих предприятия. Нужно объяснять, как и зачем это делается. Многие люди этого не знают, многие запуганы, боятся потерять рабочие места, ведь набрали кредитов на покупку квартир или машин. Нужно делать конкретную и понятную инструкцию и раздавать людям на предприятии. Подобный инструктаж нужно проводить месяц-два и отслеживать обратную связь. Самое главное - чтобы на предприятии были неформальные лидеры, которые могли бы сделать это в свое время.

Если власть не начнет садиться с людьми за национальный, региональный круглые столы, если продолжится только «говорильня», а проблемные вопросы так и не будут решаться, тогда народ может подняться, и никаких страйков не нужно, это уже будет акция гражданского неповиновения.