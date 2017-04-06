закрыть
6 апреля 2017, четверг, 10:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Протестующие в Сербии потребовали отставки главы Центризбиркома

1
  • 6.04.2017, 8:46
  • 9,538

Кроме того, со своих постов должны уйти спикер парламента и руководители государственного телевидения.

В Сербии третий день продолжаются антиправительственные протесты и участники акций в среду озвучили ряд требований к премьер-министру страны Александару Вучичу, который 2 апреля был избран президентом.

Об этом сообщает Balkan Insight (перевод – eurointegration.com.ua).

Протестующие требуют отставки спикера парламента, председателя государственной избирательной комиссии и руководителей национального телевидения.

Они заявят, что эти чиновники незаконно способствовали победе Вучича. В частности, спикер, как они утверждают, неправомерно назначил перерыв в работе парламента в ходе предвыборной кампании накануне президентских выборов.

Кроме того, среди требований есть очистка списка избирателей, который содержит имена более миллиона людей, уже не имеющих права голоса, в том числе погибших сербов, и осуществление мер по обеспечению независимости общественного вещания от политического влияния.

Если эти требования не будут выполнены, они настаивают, что Сербия должна провести внеочередные парламентские выборы.

Напомним, действующий премьер-министр Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов, которые состоялись 2 апреля.

Оппозиция заявляет о фальсификации и давление на СМИ во время предвыборной кампании.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!