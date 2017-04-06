Протестующие в Сербии потребовали отставки главы Центризбиркома 1 6.04.2017, 8:46

9,538

Кроме того, со своих постов должны уйти спикер парламента и руководители государственного телевидения.

В Сербии третий день продолжаются антиправительственные протесты и участники акций в среду озвучили ряд требований к премьер-министру страны Александару Вучичу, который 2 апреля был избран президентом.

Об этом сообщает Balkan Insight (перевод – eurointegration.com.ua).

Протестующие требуют отставки спикера парламента, председателя государственной избирательной комиссии и руководителей национального телевидения.

Они заявят, что эти чиновники незаконно способствовали победе Вучича. В частности, спикер, как они утверждают, неправомерно назначил перерыв в работе парламента в ходе предвыборной кампании накануне президентских выборов.

Кроме того, среди требований есть очистка списка избирателей, который содержит имена более миллиона людей, уже не имеющих права голоса, в том числе погибших сербов, и осуществление мер по обеспечению независимости общественного вещания от политического влияния.

Если эти требования не будут выполнены, они настаивают, что Сербия должна провести внеочередные парламентские выборы.

Напомним, действующий премьер-министр Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов, которые состоялись 2 апреля.

Оппозиция заявляет о фальсификации и давление на СМИ во время предвыборной кампании.