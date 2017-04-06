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Картошка в Минске подорожала в полтора раза

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  • 6.04.2017, 8:57

С начала года цена на основной белорусский продукт выросла на 42%.

«Радыё Свабода» продолжает ежемесячный мониторинг цен в Беларуси на самые необходимые товары.

В рамках проекта «Не для нас ананас» журналисты отслеживают, сколько стоят в начале каждого месяца 7 продуктов питания (свинина, картофель, яйца, хлеб, молоко, масло и сахар), а также автомобильное топливо, проезд в транспорте и билет в кинотеатр.

В начале апреля цены по сравнению с началом января не изменились на масло и проезд в общественном транспорте (2,99 и 0,55 рубля соответственно).

Килограмм шейной части свинины подешевел на 20% и стоит в начале апреля 9,99 рубля (в январе было 11,99).

Остальные продукты подорожали. Самый значительный скачок цены - на картофель. В начале апреля ее продают по 0,54 рубля (в январе было 0,38).

Килограмм сахара продается за 1,75 рубля (в январе было 1,69), литр молока «Савушкин продукт» жирностью 2,5% - 1,34 (в январе стоил 1,3), десяток яиц «Умный выбор» С-1 продают за 1,96 рубля, а не за 1,91, как в январе.

Продолжают дорожать и развлечения: билет на блокбастер «Живое» в бюджетном кинотеатре «Беларусь» стоит 6,5 рубля. В январе мы там же смотрели «Елки-5» за 5 рублей, в феврале - комедию «Ла-ла-ленд» за 6 рублей.


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