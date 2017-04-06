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Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему

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  • 6.04.2017, 9:04
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Никки Хейли

Администрация американского президента проследит, чтобы РФ не сошли с рук ее действия в Украине и Сирии.

Президент США Дональд Трамп видит в лице России проблему. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила в среду вечером на ежегодном форуме «Женщины в современном мире» (Women in the World) в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

«Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему», - сказала дипломат. «Я критиковала Россию больше раз, чем могу сосчитать, и если они будут вести себя неправильно, мы будем указывать на их ошибки», - отметила Хейли. «То, что они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли правителя Сирии Башара Асада, - мы не позволим, чтобы это сошло им с рук», - добавила она.


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