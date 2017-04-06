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Деревня Луки на Гомельщине превращается в «белорусскую Венецию»

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  • 6.04.2017, 8:59

Из сломанной водонапорной башни уже пять лет течет вода.

В Калинковичском районе Гомельской области деревня Луки превращается в «белорусскую Венецию». Из сломанной водонапорной башни уже пять лет течет вода и затапливает окрестности, в том числе огороды сельчан и угрожает их домам.

Как сообщил телеканал ОНТ, проблему пока власти решить не могут: перекрыть воду нельзя, поскольку пострадает весь населенный пункт и ближайшие фермы. Автоматическая система отключения насосов не работает, а денег на ее замену в хозяйства нет. Насосы перевели на ручное управление и назначили дежурных, но они свои должностные обязанности надлежащим образом не выполняют.


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