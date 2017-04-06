Минчанин выиграл суд против аферистов с фильтрами для воды 6.04.2017, 9:53

Сейчас он ищет единомышленников, чтобы помогать другим людям вернуть свои деньги.

О «фильтрщиках» и «оконщиках», в дневное время штурмующих квартиры горожан, кажется, слышали уже все. Однако в цепкие руки разговорчивых и приятных в общении молодых людей продолжают попадаться мамы в декрете и пенсионеры. Одни рады своей покупке, другие негодуют: вовремя не сообразили, о чем речь, и отдали визитерам шальные деньги, вернуть которые практически нереально. И все же даже в самой отлаженной системе случаются сбои. Принципиальный минчанин Всеволод, пожилую маму которого также «осчастливили» фильтром, пошел до конца. Он подал иск в суд, после множества заседаний выиграл дело и сейчас готов перейти на новую ступень: минчанин хочет найти других пострадавших и сообща возбудить уголовное дело против «благодетелей» по статье «Мошенничество». Решение суда было вынесено на прошлой неделе и еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано проигравшей стороной. Однако Всеволод уверен: обжалование ничего не изменит. Независимая оценка показала, что установленные в квартире фильтры практически ничего с водой не делают. А значит, о чем могут быть споры?

Супруги Всеволод и Александра пришли в офис Onliner.by, «вооруженные» внушительной кипой бумаг: за почти год судебных препирательств запросов и ответов на них скопилось немало. Но самое главное, что среди всего этого разнообразия «печатной продукции» есть два документа: заключение Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии о том, что «данная система очистки не оказывает влияния на изменение качества воды, за исключением показателя «Общая жесткость», который снизился после прохождения через фильтры с 4,3 до 0,1 ОЖ, но остается в пределах нормы, составляющей не более 7 ОЖ», и положительного решения суда, предусматривающего также компенсацию морального вреда, причиненного пенсионерке.

— Год ушел на то, чтобы доказать нашу правоту, — уточняет Всеволод. — 8 апреля 2016 года маме установили этот фильтр. Происходило все по классической схеме: средь бела дня пришли в дом сотрудники почти «Водоканала», обзвонили все квартиры и пригласили людей на собрание по поводу воды. Со слов мамы (она была дома одна), в подъезде собралось несколько человек, и им начали рассказывать про то, что вышло новое решение, согласно которому все старые дома, где древние трубы и отвратительная вода, надо оборудовать системами очистки. Замена просто необходима. Визитеры были очень убедительны. В конце концов дошло до того, что они, как поняла мама, даже не из «Водоканала», а из структуры, которая над ним, то есть гораздо важнее и все контролирует. Фильтры, предупредили они, дорогие — 6 200 000 рублей (еще неденоминированных), но только сегодня и некоторым категориям граждан скидка 50% — отдадут за 3 100 000. Кто откажется — сам виноват, потом заплатит больше, потому что установка будет производиться централизованно.

Нонна Михайловна, которая, по словам Всеволода, обладает устойчивостью к «разводилам» и не раз отшивала разных надомных торгашей, на этот раз подвоха не заподозрила: государственная же программа. Дом на улице Куйбышева, в котором живет 77-летняя пенсионерка, действительно старый, но нареканий на качество воды у жильцов никогда не было (все-таки «питается» многоэтажка из артезианского источника). Но корочки, показанные работниками важной структуры, и их уверенный тон убедили женщину в том, что систему надо ставить. Тем более и деньги были: буквально накануне Нонна Михайловна получила пенсию.

— Эти или похожие на них дельцы приходили когда-то и к нам домой, на улицу Козлова, — вспоминает Александра. — Только они еще и фокусы химические показывали пенсионерам. Проводили гидролиз воды и потом вздыхали: ах, какая отрава течет у вас из кранов. Еле успела выпроводить их и все объяснить соседям. Но, как видите, не унимаются, обрабатывают пожилых людей будь здоров. И ведь подход какой: вообще говоря, система стоит дорого, но для некоторых есть скидка. А под эту скидку попадает почти любой: семьи с несовершеннолетними, пенсионеры, ветераны труда, неработающие.

Уже вечером 8 апреля 2016 года расстроенная Нонна Михайловна рассказывала сыну: присосались к ней и ее пожилой соседке «фильтрщики» почти сразу. Стали обрабатывать: «А вы же, наверное, ветеран труда? Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение». Так и попали в квартиру: женщина пошла за документом, а продавцы — за ней.

— Маму сразу завели в комнату — подальше от кухни. Молодой человек начал занимать ее разговорами, — со слов пенсионерки описывает, как развивались события, Всеволод. — Выяснилось, что случайный парень оказался маминым земляком — со Слонимщины. В общем, со всех сторон положительный персонаж. Они еще только изучали документы, как вдруг в квартире будто из небытия появился слесарь (или сантехник). Маму на кухню даже не пригласили, орудовали сами. Пару минут — все готово, установлено, принимайте. Заплатите за услугу 3 100 000. Подсунули договор, она подписала — и все. Мама сама потом говорила: так задурили голову, что подписала бы что угодно — хоть постановление на свой расстрел.В тот день в сети продавцов попала и соседка Нонны Михайловны с четвертого этажа. Женщина не только установила фильтр, но и по просьбе девушки-менеджера напоила ее чаем.— Когда все выяснилось, я поехал в офис компании «БелВодСанитария», — продолжает Всеволод. — Но из руководства там никого не было. Пришлось только оставить запись в книге замечаний и предложений. Реакции долго не было. Пошел в милицию и написал заявление: мол, мошенническим путем установили фильтр и испортили раковину. В милиции мое дело тянули-тянули — и на этом все, разбирательств никаких не было, матери даже не позвонили. Пришлось обратиться в прокуратуру, но оттуда пришел ответ: сроки уже прошли, поэтому участковому будет указано на то, что он неправильно выполнил свои обязанности. Единственный совет мне — обращаться в суд.

Прежде чем подать иск в суд, Всеволод направил в компанию по установке фильтров претензию на имя директора филиала «Минск-1» В. В. Яворец. Разбираться минчанину довелось с организацией «БелВодСанитария», а вот пенсионерки Людмила Францевна и Анна Александровна из недавнего репортажа отдали денежки сотрудникам «ГидроСанитарии». Названия у структур, конечно, разные, но сама схема существования обоих ООО напоминает мифическую гидру: только срубают одну голову (имя организации становится слишком хорошо известно, причем с не самой лучшей стороны), как отрастает другая. В поддержку этой версии говорят одинаковые инициалы и фамилии некоторых главных лиц этих контор.

— Стал разбираться, что за документы оставили нам эти «фильтрщики». Ни нормального гарантийного талона, ни штампов ОТК, ни даты изготовления, только дата установки. Даже на самом фильтре никаких опознавательных знаков (ни на корпусе, ни на картриджах). В бумагах была прописана и рекомендуемая цена — 3 100 000 рублей. Но зачем тогда говорить, что это цена с 50-процентной скидкой? Нашел и еще одну нестыковку: в квитанции к приходному кассовому ордеру указано, что это стоимость самой системы водоочистки, а в акте выполненных работ — что сумма ушла на установку этой системы. Документы противоречат друг другу. Сейчас эти разногласия уже подчистили, но тогда «фильтрщики» прокололись. К слову, в том договоре, что подписала мама, не было строчки про некабальность сделки и крайне невыгодные для покупателя условия. Решил по этим фактам обратиться в Департамент финансовых расследований: возможно, организация уходит от налогов. Потом обращался в Минторг, администрацию района, другие структуры, но все отвечали мне, что нарушения не выявлены.

В ходе разбирательств сотрудники «БелВодСанитарии» пытались предоставить мне сертификаты на фильтры «АкваОсмос», якобы у меня установлены именно они и ничего страшного, что опознавательные знаки отсутствуют (хотя в руководстве по эксплуатации написано, что система водоочистки называется «АкваСанит»). Эту информацию я проверил непосредственно у ООО «АкваОсмос», которое полностью отреклось от «БелВодСанитарии», отметив, что сотрудничество с конторой было прекращено из-за огромного количества жалоб на необоснованно высокие цены на продукцию. Более того, рекомендованная цена их фильтров — всего 1 500 000 рублей.

В договоре было прописано, что фирма обязуется осуществлять гарантийное обслуживание. Я позвонил в контору и сообщил, что система начала протекать. Пришел специалист. Еще на входе я попросил его показать документы: кто он, какую квалификацию имеет, какую представляет контору. У человека ничего не оказалось. Как я могу допустить его к сантехнике? Так и ушел «спец» ни с чем, не выполнив гарантийные обязательства, — описывает этапы взаимодействия мужчина.

В конце концов Всеволод пошел на прием к юристу своего райисполкома. От имени горожан та грамотно составила исковое заявление в суд — и понеслось. По кажущемуся не очень сложным вопросу было восемь или девять судебных заседаний. Стороны долго выясняли, сколько стоит фильтр, а сколько — услуга. В итоге решено было проверить воду, чтобы оценить качество продукта, вытекающего из тонкого краника. Специалисты взяли три пробы на физико-химические и три пробы на микробиологические показатели в квартире Нонны Михайловны (сравнивалась вода из-под обычного крана после фильтра, установленного в прошлом году, а также после нового фильтра, который эта же контора установила в квартире для сравнения). Результаты исследований могут озадачить многих минчан, успевших обзавестись модными системами.

— Как-то представитель «БелВодСанитарии» звонил мне на мобильный. Определившийся номер легко «гуглится». Он светился в контексте компании «БелРусТам», которая также занималась установкой фильтров, — показывает данные Всеволод. Глядя на цифры и буквы, так и хочется сказать: «Совпадение? Не думаю».

Всеволод выиграл дело. По решению суда, которое еще не вступило в законную силу, договор, составленный между сторонами год назад, следует расторгнуть. С «БелВодСанитарии» в пользу пенсионерки необходимо взыскать уплаченную за товар сумму в размере 310 рублей, компенсацию морального вреда в размере 300 рублей, а также обязать «фильтрщиков» заменить поврежденную кухонную мойку. Остальные траты организации — штраф в размере 610 рублей в доход местного бюджета и оплата госпошлины в размере 84,5 рубля.

— Мама перенесла этот визит очень тяжело: от переживаний у нее случился инсульт, — уверен минчанин. — Меня одно удивляет: как наши госорганы не видят в этой схеме мошенничества? Людям вешают лапшу на уши, говорят про обязательную замену, госпрограмму. К тому же «фильтрщики» нередко представляются сотрудниками других предприятий. И это все сходит им с рук, нет нарушений?

Моя цель сейчас — найти как можно больше пострадавших, чтобы объединить усилия и вместе добиться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Ради одного человека никто шевелиться не будет. А если нас соберется десяток или несколько — совсем другой разговор. Предполагаю, что в каких-то районах города вода может быть действительно плохой, и тогда анализ проб покажет, что фильтр работает и очищает ее. Но в моем случае он оказался просто бесполезен. Вполне вероятно, что такая же ситуация будет у многих минчан, потребляющих воду из артезианских источников. Время на эту борьбу я найду, отыскать бы соратников, — заключает мужчина, решительно настроенный добиться справедливости.