Александр Володько: Мы увидели команду, у которой горели глаза 6.04.2017, 10:15

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Александр Володько

Фото: fcbate.by

Полузащитник БАТЭ держит удар после болезненного поражения в полуфинале Кубка Беларуси по футболу.

Александр Володько первым выходит из раздевалки БАТЭ. Замененный в первом тайме полузащитник выглядит поникшим. Оно и понятно – такой оплеухи в матчах с белорусскими командами борисовчане не получали давно. Хавбек даже не думает это отрицать, пишет tribuna.by.

– Что произошло с БАТЭ в матче против брестского «Динамо»?

– Мы попали под бульдозер. Увидели команду, у которой горели глаза. Брестчане хотят побеждать, хотят биться друг за друга. К сожалению, нам этого не хватает. Сегодня в БАТЭ есть набор хороших футболистов, но пока мы не будем драться друг за друга насмерть, ничего не добьемся. Соперники продемонстрировали те желание и самоотдачу, которых нам не хватает уже очень давно. «Динамо» выиграло абсолютно по делу, но у нас есть время, чтобы сделать выводы и подготовиться к ответной игре.

– Вам сейчас стыдно?

– Нам дали по носу. Можно по-разному описывать ситуацию, но брестчане показали, как нужно играть и желать побеждать. Наш тренерский штаб сделает определенные выводы. Будем работать дальше… Но, на самом деле, сейчас тяжело подбирать слова.

– Когда в последний раз БАТЭ оказывали такое сопротивление на внутренней арене?

– Даже не вспомню такого матча. В чемпионате Беларуси давно не встречал такого прессинга, такой агрессии. Нас полностью переиграли. Пока БАТЭ играет на полуспущенных колесах. Уверен, нужно давать бой брестскому «Динамо», но для этого мы должны стать командой, а не набором футболистов.

– И что мешает?

– Наверное, у нас есть какие-то внутренние проблемы, которые нужно решать. Руководство и тренерский штаб будут делать какие-то выводы.

Пока у нас случаются провалы в играх. Хороший первый тайм матча с «Гомелем», а потом какой-то провал. Как будто засыпаем. Пока не действуем на максимуме своих возможностей, поэтому случаются такие матчи, как с брестским «Динамо». Ситуация будет исправлена, потому что так продолжаться просто не может.

– Ничья в «Гомеле», поражение от «Динамо». Старт сезона провален?

– Не скажу, что мы провалили старт сезона. Мы выиграли Суперкубок, вышли в полуфинал Кубка. Да, выдали два разных тайма с «Гомелем», но не считаю, что провалил ту встречу. Просто не довели ее до победы. Наверное, мы чуть-чуть расслабили булки с «Гомелем», а игру с Брестом просто провалили.

– Дошло до того, что в концовке матча Щербицкий по-хамски сыграл против Куйяте…

– Думаю, Денька просто хотел сыграть коленом, но получилось достаточно жестко. После этого Щербицкий извинился перед соперником. Вроде, все нормально. Деня не такой человек, который может умышленно нанести травму сопернику.

– У вас есть объяснение, почему в Бресте футболисты БАТЭ допускали столько брака?

– Это все давление соперника. Повторюсь, мы оказались не готовы к такой игре.

– Стадион был забит практически под завязку. Ожидаете что-то подобное в ответном матче на «Борсиов-Арене»?

– В этой игре Брест показал нам не только, как нужно играть, но и как нужно болеть. В какой-то степени понимаю критику болельщиков по поводу нашей игры. Хочется, чтобы они не отворачивались от нас, а, наоборот, поддержали. Думаю, будем прибавлять в будущем и станем только сильнее.

– Последний вопрос. Болезнь Анатолия Капского как-то влияет на положение дел в коллективе?

– Конечно, нам его не хватает. Мы хотим, чтобы он скорее выздоровел, но с такой игрой БАТЭ у него не добавится положительных эмоций. Желаем ему скорейшего выздоровления, но наша игра не зависит от того, кто сидит на трибунах.