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Мобилизация в стадо

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  • Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
  • 6.04.2017, 10:19
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Алексей Мельников

Их строят, чтобы отвлечь внимание России от чудовищного разложения верхушки.

Их, истощенных кризисом, бюджетных крепостных, под гавкающий лай пресс-вранья, ловят сегодня по городам, прижимают к стенке угрозами, чтобы строить в колонны, гнать гуртом на митинги — закрывать массой личную неспособность Путина, не сумевшего защитить страну от террора.

Их строят, чтобы отвлечь внимание России от чудовищного разложения верхушки.

От крякающих поместий и яхт в гаванях прибрежных фондов Медведева, от истории с французской виллой бывшей жены Путина, совместно с его дочерью гуляющей по французским рынкам, от частного самолета Кадырова, летающих псов Шувалова.

От вызванного коррупцией близких друзей и их сыновей протестов дальнобойщиков, от превращения детей высшего прокурорского и чекистского начальства в успешных бизнесменов, совершенной безнадежности для большинства граждан нашей страны.

Их строят, чтобы устроить очередную имитацию. Не для того, чтобы бороться с террором – это невозможно сделать митингами, террористов ими не проймешь.

Они постоят в загоне. Затем им скажут «вольно», прикажут ослабить ногу и, наконец, распустят по домам.

Чтобы завтра снова стричь карманы растущими налогами и платежами – на имущество, на ЖКХ, на Крым, на войны, на призывное рабство, на проезд по платным дорогам, — для карманов бизнес-друзей начальства.

В них – в нас начальство хочет добить остатки человеческого достоинства, запрещая митинги против коррупции, но тут же, нагло загоняя людей на митинги в поддержку лиц, которые, начиная с Путина, провалили все, что можно, в том числе и войну с террором, и обязаны выйти вон из власти, унеся с собой свой душных запах насилия и лжи.

Топот ног, сгоняемых начальством в митинговое стадо, заглушает эхо питерского взрыва, крики раненых, плач родных. Страна продолжает колобком катиться в пропасть, оставляя кровавый след, разваливаясь по пути.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»


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