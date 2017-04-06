закрыть
6 апреля 2017, четверг, 14:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы собрали $39 тысяч в помощь героям Дня Воли

4
  • 6.04.2017, 10:21
  • 8,587
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.

По состоянию на 5 апреля уже собрано 39 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

«На 5 апреля - 39 000 долларов, из которых 28 тысяч на семьи и 11 000 на суточников / штрафы», - сообщили координаторы.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!