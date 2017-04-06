Белорусы собрали $39 тысяч в помощь героям Дня Воли 4 6.04.2017, 10:21

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.

По состоянию на 5 апреля уже собрано 39 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

«На 5 апреля - 39 000 долларов, из которых 28 тысяч на семьи и 11 000 на суточников / штрафы», - сообщили координаторы.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.