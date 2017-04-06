Белорусы собрали $39 тысяч в помощь героям Дня Воли

Белорусы собрали $39 тысяч в помощь героям Дня Воли4
- 6.04.2017, 10:21
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В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.
По состоянию на 5 апреля уже собрано 39 тысячи долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.
«На 5 апреля - 39 000 долларов, из которых 28 тысяч на семьи и 11 000 на суточников / штрафы», - сообщили координаторы.
Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья.
Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.
Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.