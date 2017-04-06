«Иди, Саша, по шоссе»10
- 6.04.2017, 10:44
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В Минске появились новые граффити.
На заборе на набережной Свислочи недалеко от Троицкого предместья неизвестный автор отправляет некоего Сашу погулять по шоссе. Снимки появились в Twitter, передает «Еврорадио».
Ранее героями граффити в белорусском столице были бывшая министр труда Марианна Щеткина, председатель «совета республики» Михаил Мясникович, министр внутренних дел Игорь Шуневич и ряд других силовиков.
Минск.— Anton Motolko (@Motolko) 5 апреля 2017 г.
Фото Oxana Zhgirovskaja, Ксения Голубович. pic.twitter.com/zct7PHxT0c
@Motolko еще со вчера же pic.twitter.com/jkuy2vQ4sa— Майя Маечка (@Maiya_Kohno) 5 апреля 2017 г.
@Motolko pic.twitter.com/mo0EdStBH5— MassaNya (@MassaNya) 5 апреля 2017 г.