«Иди, Саша, по шоссе» 10 6.04.2017, 10:44

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Фото: @MassaNya

В Минске появились новые граффити.

На заборе на набережной Свислочи недалеко от Троицкого предместья неизвестный автор отправляет некоего Сашу погулять по шоссе. Снимки появились в Twitter, передает «Еврорадио».

Ранее героями граффити в белорусском столице были бывшая министр труда Марианна Щеткина, председатель «совета республики» Михаил Мясникович, министр внутренних дел Игорь Шуневич и ряд других силовиков.