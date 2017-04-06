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«Иди, Саша, по шоссе»

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  • 6.04.2017, 10:44
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Фото: @MassaNya

В Минске появились новые граффити.

На заборе на набережной Свислочи недалеко от Троицкого предместья неизвестный автор отправляет некоего Сашу погулять по шоссе. Снимки появились в Twitter, передает «Еврорадио».

Ранее героями граффити в белорусском столице были бывшая министр труда Марианна Щеткина, председатель «совета республики» Михаил Мясникович, министр внутренних дел Игорь Шуневич и ряд других силовиков.


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