Работник Торгового Дома в Минске: Нас заставляют работать на Радуницу 7 6.04.2017, 10:48

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Администрация в угоду своим интересам пренебрегает трудовым договором.

Мужчина говорит, что в их организации выходной 25 апреля объявлен рабочим днем, несмотря на то, что во всей стране будет выходной. Между тем, по словам читателя, в трудовом договоре есть пункт о том, что наниматель обязуется обеспечить выходной в государственные праздничные дни. Администрация компании сослалась на определенный график, пишет onliner.by.

— Работаю в «Ами Мебель» («Торговый дом „Лагуна“»). Так вот, собственно, в чем проблема. 25 апреля (на Радуницу), когда в нашей республике объявлен выходной, дабы люди могли посетить места захоронения своих близких, в «Торговом доме „Лагуна“» будет рабочий день, — написал в редакцию читатель Onliner.by. — Такая же ситуация была и 2 января: когда вся страна отдыхала, сотрудники «Ами» работали. В магазин тогда зашли целых три человека. Смысл работать? Пытался обратиться на предприятие за разъяснением, но внятного ответа не получил. В трудовом договоре сказано, что наниматель обязуется обеспечить выходной в государственные праздничные дни.

В бухгалтерии «Ами Мебель» говорят про определенный рабочий график.

— Ведь не все магазины в стране закрываются на праздники. Кто-то и работает. Есть определенный график, что здесь возмущаться? — объяснили специалисты.

Как отметил адвокат Сергей Зикрацкий, в этой ситуации работодатели не нарушают закон, раз есть определенный график, с которым работник ознакомился при трудоустройстве. Единственное условие выхода на работу в государственный праздник — двойная оплата труда.

— В соответствии со статьей 69 Трудового кодекса за работу в государственные праздники предусмотрена компенсация, — отметил Сергей Зикрацкий. — Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, а работникам с повременной — не ниже часовых тарифных ставок. Это означает, что работник должен получить двойную оплату.