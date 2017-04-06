закрыть
6 апреля 2017, четверг, 14:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Юмористическое шоу о Беларуси стало невероятно популярным в Литве

3
  • 6.04.2017, 11:11
  • 5,967

Закрывать глаза на события в Беларуси никто не собирается.

В Литве появилась новая телепрограмма «Держитесь там», посвященная постсоветскому пространству. Шоу рассказывает в основном о России. Но от создателей программы достается и Беларуси. «Белсат» пожаловал попросту в студию «Держитесь там» на съемки очередного выпуска.

Не очень серьезно об очень серьезном

Именно так можно эффективно противостоять информационной агрессии со стороны Москвы, уверены создатели нового сатирического шоу «Держитесь там» - русскоязычного аналога популярной литовскоязычной программы под одноименным названием.

Местные шутники одной Россией не ограничиваются.

«Здравствуйте, дорогие друзья и участники регионального чемпионата по ловле митингующих, в котором в последние выходные марта соревновались две сборные: российских и белорусских омоновцев. По количеству задержанных - победила Москва! Россия-Россия! Но ждите! Если считать в процентном соотношении, тогда, конечно же, победа - за Минском. Беларусь-Беларусь!», - шутит ведущий программы Андрюс Тапинас.

Именно с этой шутки начинается третье издание «Держитесь там», увидевшего свет сегодня в интернете и через один из местных кабельных телеканалов. Кстати, в команде программы, кроме литовцев и русских, есть и наши соотечественники. А потому закрывать глаза на события в Беларуси здесь никто не собирается.

«Нам, и как журналистам, и как людям, которые верят в демократические ценности, очень тяжело смотреть на то, что творится на улицах Минска, к примеру, 25 марта. Мы как-то не так представляем себе День Воли», - объясняет Андрюс Тапинас.

Невероятный успех программы

Не обращая внимания на свой молодой возраст, программа, которая начиналась с нулевым бюджетом, сегодня полностью существует за счет зрительских пожертвований. Предыдущие же два издания только на youtube собрали почти 150 тысяч просмотров.

И это несмотря на то, что до сих пор с российской стороны западные шутки вызывали прежде всего критику. При этом авторы «Держитесь там», которых некоторые комментаторы даже назвали «злостными клоунами», только пожимают плечами: мол, никого обидеть не желали.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!