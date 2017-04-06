Юмористическое шоу о Беларуси стало невероятно популярным в Литве 3 6.04.2017, 11:11

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Закрывать глаза на события в Беларуси никто не собирается.

В Литве появилась новая телепрограмма «Держитесь там», посвященная постсоветскому пространству. Шоу рассказывает в основном о России. Но от создателей программы достается и Беларуси. «Белсат» пожаловал попросту в студию «Держитесь там» на съемки очередного выпуска.

Не очень серьезно об очень серьезном

Именно так можно эффективно противостоять информационной агрессии со стороны Москвы, уверены создатели нового сатирического шоу «Держитесь там» - русскоязычного аналога популярной литовскоязычной программы под одноименным названием.

Местные шутники одной Россией не ограничиваются.

«Здравствуйте, дорогие друзья и участники регионального чемпионата по ловле митингующих, в котором в последние выходные марта соревновались две сборные: российских и белорусских омоновцев. По количеству задержанных - победила Москва! Россия-Россия! Но ждите! Если считать в процентном соотношении, тогда, конечно же, победа - за Минском. Беларусь-Беларусь!», - шутит ведущий программы Андрюс Тапинас.

Именно с этой шутки начинается третье издание «Держитесь там», увидевшего свет сегодня в интернете и через один из местных кабельных телеканалов. Кстати, в команде программы, кроме литовцев и русских, есть и наши соотечественники. А потому закрывать глаза на события в Беларуси здесь никто не собирается.

«Нам, и как журналистам, и как людям, которые верят в демократические ценности, очень тяжело смотреть на то, что творится на улицах Минска, к примеру, 25 марта. Мы как-то не так представляем себе День Воли», - объясняет Андрюс Тапинас.

Невероятный успех программы

Не обращая внимания на свой молодой возраст, программа, которая начиналась с нулевым бюджетом, сегодня полностью существует за счет зрительских пожертвований. Предыдущие же два издания только на youtube собрали почти 150 тысяч просмотров.

И это несмотря на то, что до сих пор с российской стороны западные шутки вызывали прежде всего критику. При этом авторы «Держитесь там», которых некоторые комментаторы даже назвали «злостными клоунами», только пожимают плечами: мол, никого обидеть не желали.