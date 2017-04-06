Парламент Венесуэлы уволил членов Верховного суда 1 6.04.2017, 11:03

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Сторонники Мадуро обвинили законодателей в «парламентском путче».

В Венесуэле продолжает раскручиваться спираль конфликта между правительством Николаса Мадуро и парламентом, большинство в котором принадлежит оппозиции. Законодатели вечером в среду, 5 апреля, проголосовали за лишение полномочий семерых членов Верховного суда, сообщает «Немецкая волна».

Парламентарии обосновали свое решение тем, что Верховный суд Венесуэлы нарушил конституцию, когда своим постановлением в конце марта лишил Национальную ассамблею законодательных полномочий. После резких протестов в Венесуэле и за рубежом Верховный суд, однако, отменил это решение. Президент Мадуро и генеральный прокурор Луиса Диас также требовали пересмотреть постановление.

Верховный суд Венесуэлы, большинство членов которого лояльно к правительству, выносит решения преимущественно в пользу Мадуро. Он уже заблокировал многие законы, принятые парламентом. Лояльные правительству депутаты назвали постановление Национальной ассамблеи о лишении полномочий членов Верховного суда «парламентским госпереворотом».