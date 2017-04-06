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Нефтяные рекорды Трампа

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  • 6.04.2017, 11:22
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Фото: Reuters

С такими темпами $55 за баррель – далеко не предел.

Америка руководствуется недельными измерениями, ставя всё новые и новые рекорды, пишет facenews.ua.

Так, вчера подразделение Министерства Энергетики США, федеральной статистическое агентство распространяющее информацию об энергии и энергетике EIA поделилось очередной порцией данных о ситуации с «чёрным золотом», согласно которым запасы нефти в штатах опять показали рост и составили прибавку на 1,566 млн баррелей. Добыча нефти так же выросла, хоть и не на значительные 52 тыс баррелей в сутки, но теперь общая ежесуточная добыча составляет 9,2 млн баррелей, а это рекорд!

Так же стоит упомянуть и о том рекорде, который на прошлой неделе показали коммерческие запасы нефти. А они, как и ожидалось, выросли до небывалых 535,54 миллионов баррелей. Но, настоящий изюм даже не в вышеизложенной статистике, а в той, что дальше!

Согласно данным всё той же EIA экспорт нефти США сейчас превышает 1,1 млн баррелей в сутки. Конечно, с такими мастодонтами рынка как Саудовская Аравия или Россия эта цифра смотрится довольно невзрачно, но напомню, что ещё в 2016 году экспорт нефти из США редко когда превышал 0,6 млн барр в сутки. Да чего уж 2016-й, начиная с 1920 года экспорт практически не превышал 0,4 млн баррелей! Впервые почти за сто лет экспорт нефти превысил 1 млн барр в сутки!

В общем, «нефтяной ларец Трампа» с каждым днём приоткрывается всё больше и больше. Лето будет жарким. Особенного его вторая половина. Наблюдаем!


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