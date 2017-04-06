ФК «Торпедо» представил новую форму — с изображениями Минска и фамилиями по-белорусски 2 6.04.2017, 11:39

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Презентация была приурочена к 70-летию футбольного клуба.

«Современная форма с историческим оттенком — именно так можно описать экипировку «Торпедо». Она выполнена в традиционных черно-белых цветах. Золотой цвет элементов символизирует историю побед и достижений одного из старейших футбольный клубов Беларуси», — пишет nn.by.

«70 год минского Торпедо — это часть истории нашего города. Именно поэтому одним из центральных элементов формы являются очертания белорусской столицы. Для этого были выбраны 5 наиболее значимых архитектурных символов Минска, одним из которых является автозаводской стадион, место, где клуб завоевывал наибольшее количество своих титулов», — говорится на официальном сайте команды.

Фамилии игроков на спине выполнены на белорусском языке.

Дизайн формы был разработан сотрудниками клуба и изготовлен итальянской компанией «Macron».