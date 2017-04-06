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Макрон продолжает доминировать над Ле Пен

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  • 6.04.2017, 12:11
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Фото: AFP

По результатам опросов, кандидат от центристов одержит победу во втором туре президентских выборов.

Центристский независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрона сохраняет лидерство в предвыборных рейтингах. В голосовании в первом туре ему прогнозируют 25 процентов голосов, правой националистке Марин Ле Пен - 24 процента, говорится в опубликованных в четверг, 6 апреля, результатах опроса, пишет DW.

Оба политика потеряли по процентном пункта по сравнению с показателями от 23 марта, когда Макрона впервые обошел Ле Пен в опросах. Прогнозы же на второй тур, запланированный на 7 мая, показывают уверенную победу экс-министра над правопопулистскоюй- 62 против 38 процентов. Этот разрыв несколько меньше предыдущие 65 до 35 процентов голосов избирателей, передает агентство Reuters. Бывший фаворит гонки Франсуа Фийон после коррупционного скандала отстает с 18-19 процентами. Другой опрос, проведенный социологами Elabe, показывает паритет Макрона и Ле Пен в первом туре с 23,5 процента.

Опрос провели после четырехчасового второго раунда дебатов между кандидатами 4 апреля. Впервые участие в нем приняли все 11 кандидатов. Победу, по мнению аудитории, получил ультралевых кандидат Жан-Люк Мелешон, который в рейтингах прыгнул с 13 до 17 процентов и почти догнал Фийонa.


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