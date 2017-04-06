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Минский пенсионер не довез на дачу рюкзак с $6 тысячами

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  • 6.04.2017, 12:19
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Злоумышленниками оказались соседи по подъезду.

Минский пенсионер вез на дачу 3 ящика, 2 сумки и рюкзак с 6 тысячами долларов. 76-летний мужчина собирался в поездку вместе с сыном, вещи выносил от лифта на улицу. Когда же он вернулся в подъезд, то увидел, что рюкзак с валютой исчез, передает «Еврорадио».

Милиция быстро нашла злоумышленников. Как информирует официальный представитель Заводского РУВД столицы Татьяна Моисеева, выяснилось, что к краже причастен 55-летний мужчина, житель одной из квартир на первом этаже. Он и двое его друзей (все — безработные) в возрасте 34 и 43 лет распивали спиртные напитки. Когда один из них вышел на лестничную площадку, то увидел рюкзак, который взял и вернулся в квартиру. Доллары мужчины разделили. На момент задержания один из них успел потратить 500 долларов — купил мобильный телефон и три комплекта женского белья для своей знакомой. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 205 УК).


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