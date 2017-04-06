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Мировые цены на продукты падают

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  • 6.04.2017, 12:38
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А в Беларуси постоянно растут.

Мировые цены на продовольствие в марте снизились, сообщается belmarket.by со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (FAO). Индекс цен по итогам марта опустился на 2,8% до 171 пункта. Показатель потянули вниз цены на сахар и растительные жиры. Вместе с тем, индекс остается на 13,4% выше прошлогоднего значения. До максимумов 2013-14 годов ему еще далеко.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,8% до 147,8 пункта. Эксперты FAO отмечают хорошие перспективы урожая в новом сезоне. Хотя он и будет меньше, чем в предыдущем, объемы производства останутся большими, а имеющие запас с лихвой компенсирую возможный дефицит, связанный с ростом потребления.

Цены на растительные жиры снизились на 6,2%. Индекс FAO составил 167,6 пункта. Восстановление производства пальмового масла способствует снижению цен, точно также прогнозируемый рост урожая сои в сочетании с активным экспортом из Южной Америки создает предпосылки для падения стоимости этого вида растительного жира.

Молочный индекс опустился на 2,3% до 189,8 пункта. Он впервые снизился с апреля прошлого года. Несмотря на некоторое снижение показателя, он на 46% выше, чем год назад. Падение индекса отражает начало сезона в Северном полушарии, а также наличие больших запасов сухого обезжиренного молока в ЕС.

Мясной индекс FAO вырос на 0,7% до 163,2 пункт. Он на 12% выше, чем показатель годичной давности. В марте выросли цены на говядину и свинину.

Индекс цен на сахар упал на 10,9% до 256,6 пункта. Это самый низки уровень с мая прошлого года. На цены влияют хорошие перспективы производства в Бразилии при снижении спроса. В 2017/18 маркетинговом году ожидается, что рынок сахара снова станет профицитным.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с начала года цена на основной белорусский продукт – картошку выросла на 42%.


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