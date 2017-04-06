Змитер Войтюшкевич сыграет большой концерт в Минске вместе с WZ-Orkiestra 6.04.2017, 12:58

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Змитер Войтюшкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Концерт состоится 8 апреля в Республиканском дворце культуры имени Шарко.

«Бывайце здаровы, жывіце багата» — программа известного белорусского музыканта Змитера Войтюшкевича и WZ-Orkiestra, посвященная 80-летию знаменитой песни на слова Адама Русака и музыку Исаака Любана. Программа состоит из двух частей — в первой прозвучат песни на слова Адама Русака и музыку Исаака Любана, во второй — лучшие и любимые песни из разных программ Змитера Войтюшкевича, пишет nn.by.

Концерт состоится в субботу, 8 апреля в Республиканском дворце культуры имени Шарко (Уральская, 3). Начало в 19.00.

Билеты без комиссии стоят от 18 до 26 рублей. Их можно приобрести во всех кассах оператора KVITKI.BY.

Инфолиния: +375336611432.

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