ФСБ отчиталась о спецоперации по «сообщникам питерского террориста» 4 6.04.2017, 12:49

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ФОТО: РИА НОВОСТИ

Следователи заявляют, что у них обнаружены элементы взрывного устройство, аналогичного найденному в метро.

У предполагаемых сообщников петербургского террориста Акбаржона Джалилова нашли элементы взрывчатки, аналогичные взорванной в метро бомбе, пишет republic.ru.

По словам собеседника агентства, их связь с Джалиловым пока не подтверждена.

Ранее Следственный комитет сообщил об обысках у знакомых Джалилова. Их имена не назывались, уточнялось лишь, они «граждане среднеазиатских республик». При обысках изъяли «предметы, имеющие значение для расследования», отмечалось в релизе.

До этого ФСБ проводила спецоперацию в петербургском жилом доме, жителей двух подъездов эвакуировали, троих человек задержали. Соседи рассказали, что ими были выходцы из Средней Азии. Источник «Интерфакса» подтвердил, что это были предполагаемые сообщники Джалилова.

ФСБ сообщала об обнаружении «опасного предмета». По словам главы администрации Невского района Константина Серова, во время обыска нашли «взрывное устройство», его обезвредили.

Источник агентства также рассказал, что Джалилова могли использовать как «живую бомбу» без его ведома. Джалилову могли поручить заложить бомбу в двух местах и скрыться, а затем дистанционно взорвать ту, что была при нем, пояснил он. Ранее источник РИА Новости сообщал о версии, при которой бомба взорвалась случайно.

По данным «Коммерсанта», террорист мог попасть под влияние группировки «Туахид валь-джихад». ТАСС отмечал, что Джалилов в 2015 году уехал в Стамбул, откуда, предположительно, направился в Сирию.