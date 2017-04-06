Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы 6.04.2017, 13:21

6,553

Фото: AFP

Крупнейший экспортер нефти начинает экспансию на европейский рынок.

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы, конкурируя с Россией

Крупнейший в мире экспортер нефти компания Saudi Aramco снизила цены на сырье для европейского рынка, на котором доминирует Россия, пишет oilreview.kiev.ua cо ссылкой на Bloomberg.

«Спрос на нефть на европейском рынке сейчас прилично растет.Так что для Саудовской Аравии будет важно вытеснить пару российских баррелей с рынка», — сказал по телефону из Дубая Эдвард Белл, аналитик по сырьевым товарам Emirates NBD.

Государственная Saudi Aramco официально снизила цены на все марки нефти для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья а также на некоторые сорта — для азиатского рынка. В то же время компания повысила стоимость нефти для американских покупателей.

Диапазон снижения составил от 30 до 45 центов с барреля. Новый прайс-лист актуален для поставок, начиная с мая.

Ценообразование Саудовской Аравии в Европе привлекло внимание России менее двух лет назад, до того как страны начали переговоры о сокращении добычи нефти. Российская государственная компания «Роснефть» в 2015 году заявила, что Саудовская Аравия «демпингует» европейский рынок чтобы расширить свою долю. В прошлом месяце в «Роснефти» заявили, что в Европе может возобновиться ценовая война, которая затруднит выполнение договора о сокращении добычи.

В 2016 году саудиты поставили на европейский рынок 42,5 млн тонн нефти, СПГ и нефтепродуктов, уступая по объемам странам бывшего СССР, Норвегии и Ираку, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщал «Терминал«, Саудовская Аравия снизила подоходный налог для государственной нефтяной компании Saudi Aramco на 35%.