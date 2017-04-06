Как будет работать система мониторинга безопасности за $100 миллионов? 6.04.2017, 13:31

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Уже сегодня за минчанами следят четыре тысячи камер.

- Мне представлен проект указа, предусматривающий создание системы мониторинга общественной безопасности, - сказал Лукашенко силовикам на совещании 27 марта. Как выяснилось, проект указа уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Сайт kp.by попробовал разобраться, что это за система.

Главная ее задача - повысить уровень правопорядка. Элементами системы станет сеть камер видеонаблюдения и различные детекторы (датчики дыма и пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры). Информация будет стекаться в единый центр, а управлять процессом будет специальное программное обеспечение. Стоимость системы оценили в 100 миллионов долларов. Лукашенко поручил выбрать оператора, то есть организацию, которая будет обслуживать систему и передавать данные, например, в милицию, пограничникам или пожарным.

Что-то подобное в Минске уже есть. После взрыва в метро в апреле 2011 года камеры в подземке модернизировали, добавили новые. Теперь они есть не только на станциях, но и в вестибюлях, переходах и даже в вагонах. Кстати, тогда же произошел коррупционный скандал: Комитет госконтроля выяснил, что оборудование закупали по завышенным ценам, переплата составила $600 тысяч. В скандал оказалось втянуто несколько госкомпаний, в том числе Минский метрополитен. Но модернизация продолжилась, сегодня в метро работает около 2 тысяч видеокамер. Всего к системе ГУВД в Минске подключено 4 тысячи камер.

- У нас уже есть действующая система видеонаблюдения, телекоммуникационные сети, соответствующее оборудование, - сказал белорусский диктатор на совещании. - Встает вопрос: чего в этой системе не хватает? (…) Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса? Я не думаю, что все надо сосредоточить в руках частного оператора.

Других подробностей о проекте пока нет, сейчас идет «дополнительная проработка ряда аспектов»:

- В первую очередь это, конечно, вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки железа и заканчивая эксплуатацией, - цитирует БелТА министра внутренних дел Игоря Шуневича. - Мы получили соответствующие указания и будем дорабатывать проект указа.