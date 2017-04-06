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Европарламент проголосовал за безвиз для Украины

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  • 6.04.2017, 13:37

Евродепутаты признали, что украинцы выполнили все требования, чтобы иметь возможность свободно въезжать в ЕС.

Сегодня во время заседания Европарламента в Страсбурге евродепутаты проголосовали за предоставление гражданам Украины права на въезд в ЕС без виз, сообщает РБК «Украина».

Накануне там до позднего вечера продолжались дебаты по безвизу — чиновники признали, что украинцы выполнили все требования, чтобы получить возможность путешествовать в ЕС свободно.

Мало кто в Страсбурге даже сомневался, что голосование пройдет позитивно для Украины. Традиционно ультраправые и ультралевые политические силы на дебатах выступали против — они обращали внимание на высокий уровень коррупции, низкий уровень политической культуры, постоянные политические скандалы, однако, их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать решение.

Дебаты по безвизу для Украины

Накануне в ходе дебатов, которые состоялись в ЕП, большинство депутатов также выступили за введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.

В частности, депутат от Германии, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галлер заявил, что Украина воплотила не только технические, но и политические изменения. По его словам реформы воплощаются медленно из-за боевых действий на востоке страны. Безвизовый режим вступит в силу не раньше июня После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС.

Ориентировочно голосование пройдет 26 апреля. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня.

Напомним, 28 февраля 2017 вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом. Таким образом, граждане Грузии могут краткосрочно посещать без виз 22 страны Евросоюза, 4 страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, и 4 страны-кандидата на вступление в Шенген.


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