Гродненские активисты будут отстаивать свои права в Комитете по правам человека при ООН 6.04.2017, 13:46

Белорусская судебная система окончательно себя дискредитировала.

Областной суд Гродно не удовлетворил кассационных жалоб общественных активистов Василия Коробова и Ежи Грыгенчa. Активисты пытались доказать судьям, что штрафы, которые они получили за акцию в день Конституции 15 марта, были получены незаконно. Однако судьи после пятиминутного рассмотрения оставили решения о штрафах в силе, передает «Радые Рацыя».

- Мы ожидали, что нам все равно откажут. Лукашенко назначает судей, вот они его и выгораживают. Они не могут по-другому судить, как им скажут - так и судят. Они назначенные, а не избранные народом. И боятся они не народа, а того, кто их назначил. Вот и все. Будем обжаловать дальше, - рассказал Ежи Грыгенч.

Представитель профсоюза РЭП на Гродненщине Василий Коробов не удивлен решением судьи:

- Если говорить с юмором, то я скажу так: самый гуманный суд в мире - это белорусский суд. Ведь того, что принимает ниже суд, высший суд никогда не отменит. Они же работают в одной упряжке. Не знаю, что буду делать дальше. Проконсультируюсь у своих знакомых, а потом будем думать.

Гродненский правозащитник Владимир Хильманович уверен, что все судьи работают по приказу:

- Все по накатанной колее, привычному сценарию: рассмотрение - пять минут, перерыв на уточнение - 10 минут, и ожидаемый результат. За последние 15 лет я не помню ни одного случая, чтобы областной суд удовлетворил кассационную жалобу какого-либо общественного активиста, который был несправедливо оштрафован или приговорен к административному аресту. Система работает безупречно. Она направлена исключительно на репрессии.

Общественные активисты собираются в дальнейшем бороться за отмену решений по штрафам и будут обращаться в Верховный суд и Комитет по правам человека.