Известного детского врача не выпустили на стажировку в Европу из-за запрета по линии КГБ? 2 6.04.2017, 13:59

Андрей Витушко

Фото: gazetaby.com

Доктор Андрей Витушко занимается общественной деятельностью и пользуется на работе исключительно белорусским языком.

Прошло уже 10 месяцев с того момента, как Андрей Витушко, врач отделения анестезиологии РНПЦ «Мать и дитя», человек, который активно занимается общественной деятельностью и пользуется на работе исключительно белорусским языком, подал заявку на программу MOST. Это проект Евросоюза, который позволяет белорусским специалистам устанавливать профессиональные контакты с западными коллегами.

Витушко хотел поехать на тренинг по неонатальной эхокардиографии, что позволило бы ему еще лучше лечить тяжело больных белорусских новорожденных.

По правилам программы, заявителям должны были ответить через три месяца, но этого не случилось. Андрей Витушко попытался разобраться в ситуации и направился в Институт имени Гёте, который работает с заявками по этой программе.

«Я познакомился со всем персоналом института, а также с некоторыми представителями офиса Еврокомиссии. Что мне только не говорили в частных беседах: «Во всем виноват КГБ, который не согласовывает вашу кандидатуру» (с белорусской стороны программа администрируется МИД), «Вы отличный кандидат и обязательно поедете, несмотря на КГБ» и трижды «Просто надо подождать», — рассказал Витушко nn.by.

Таким образом, он пропустил несколько возможностей поехать на необходимые курсы по ультразвуковому исследованию сердца, которые в нашей стране не проводятся.

Так как же произошло, что одному из лучших врачей, который спасает недоношенных и новорожденных детей, отказали в стремлении улучшить свои знания?

В представительстве ЕС в Беларуси координатор программы MOST Филипп Бернар рассказал журналистам, что они работают в партнерстве с Министерством иностранных дел. И, мол, если одна из сторон не согласовывает кандидатуру, то в стажировке отказывают. «Сложно говорить о конкретном человеке, так как мы получаем много заявок, но, думаю, с нашей стороны отказа быть не могло», — рассказал Филипп Бернар.

Подобный ответ мы получили и в Институте Гёте: «Андрей Витушко не единственный, кто жалуется по такому поводу, — признал руководитель рабочей группы проекта Клаус Байер. — Но поймите, от нас это не зависит, мы в Институте только менеджеры».

Выходит, что кандидатуру Витушко не согласовали в МИД? Мы обратились в министерство за официальным разъяснением и теперь его ждем. Сам доктор Витушко потрясен этой историей.

«Хотелось бы, чтобы такие программы приносили в Беларусь европейские ценности: точность, прозрачность, демократичность, ответственность. Не хотелось бы видеть, как что-то, попадая в нашу землю, покрывается мхом интриг, цензуры и политической обусловленности», — написал Андрей в своем Facebook.