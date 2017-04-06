Кот прервал обращение мэра Риги к гражданам 1 6.04.2017, 14:02

Домашний питомец Нила Ушакова стал настоящей звездой сети.

Во время эфира программы «Прямые вопросы», в которой мэр Риги Нил Ушаков отвечает на обращения граждан, в студии появился кот, пишет tut.by. Видео об этом политик опубликовал на своем канале в YouTube.

Домашний любимец неожиданно появился в кадре и начал пить из кружки опешившего Ушакова. В конце концов политик рассмеялся, согнал кота с рабочего стола и продолжил выступление.