Геннадий Федынич: Пора прекращать практику решать все за народ без его мнения 6.04.2017, 14:30

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Профсоюз РЭП потребовал от Лукашенко созвать круглые столы для разрешения сложившейся ситуации в экономике и обществе.

В открытом письме белорусскому правителю руководство независимого профсоюза предлагает обсудить на круглых столах ряд важных вопросов:

- Отмена декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества»;

- Отмена декрета №29 «О краткосрочных контрактах»;

- Пересмотр указа об увеличении пенсионного возраста;

- Разработка программы переобучения кадров с учетом специфики регионов;

- Изменение системы регистрации общественных организаций на уведомительную;

- Разработка и применение Закона о самозанятости и др.

По мнению профсоюза этот шаг поможет сплотить общество, вернуть людям веру, что власть зависит от волеизъявления народа, поможет сохранить и укрепить независимость и суверенитет Беларуси.

— Мы предлагаем сделать «Круглые столы» постоянно действующими общественными органами как в центре, так и в регионах, – рассказал praca-by.info председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - В их состав войдут уполномоченные представители народа, которые были избраны на митингах в феврале-марте. Власти не могут решить проблему трудоустройства по взмаху волшебной палочки, а метод «трудоустроить хоть куда и за копейки» - это не выход из ситуации, а лишь усугубление проблемы. Это касается и других проблем, которых, я уверен, в каждом регионе наберется немало.

Назревший кризис необходимо преодолевать путем проработки грамотных и взвешенных, а главное – совместных решений. Пора прекращать практику решать все за народ без его мнения, – подытожил профсоюзный лидер.

В тех регионах, где представители от народа еще не были избраны, профсоюз требует обеспечить условия для проведения таких выборов.