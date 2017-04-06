закрыть
6 апреля 2017, четверг, 14:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Геннадий Федынич: Пора прекращать практику решать все за народ без его мнения

  • 6.04.2017, 14:30
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Профсоюз РЭП потребовал от Лукашенко созвать круглые столы для разрешения сложившейся ситуации в экономике и обществе.

В открытом письме белорусскому правителю руководство независимого профсоюза предлагает обсудить на круглых столах ряд важных вопросов:

- Отмена декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества»;

- Отмена декрета №29 «О краткосрочных контрактах»;

- Пересмотр указа об увеличении пенсионного возраста;

- Разработка программы переобучения кадров с учетом специфики регионов;

- Изменение системы регистрации общественных организаций на уведомительную;

- Разработка и применение Закона о самозанятости и др.

По мнению профсоюза этот шаг поможет сплотить общество, вернуть людям веру, что власть зависит от волеизъявления народа, поможет сохранить и укрепить независимость и суверенитет Беларуси.

Мы предлагаем сделать «Круглые столы» постоянно действующими общественными органами как в центре, так и в регионах, – рассказал praca-by.info председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - В их состав войдут уполномоченные представители народа, которые были избраны на митингах в феврале-марте. Власти не могут решить проблему трудоустройства по взмаху волшебной палочки, а метод «трудоустроить хоть куда и за копейки» - это не выход из ситуации, а лишь усугубление проблемы. Это касается и других проблем, которых, я уверен, в каждом регионе наберется немало.

Назревший кризис необходимо преодолевать путем проработки грамотных и взвешенных, а главное – совместных решений. Пора прекращать практику решать все за народ без его мнения, – подытожил профсоюзный лидер.

В тех регионах, где представители от народа еще не были избраны, профсоюз требует обеспечить условия для проведения таких выборов.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!