Максим Филиппович: Есть мечта - добивайся 3 6.04.2017, 15:07

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Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Правила жизни известного гомельского блогера.

5 апреля Гомельский блогер Максим Филиппович вышел на свободу после трех недель в изоляторе временного содержания, известный блогер рассказал о своих правилах жизни, передает «Радые Свабода».

Конституция

- Я когда в изоляторе был, через окно смотрел на свой дом. Местные насмехались надо мною: раньше из дома смотрел на изолятор, а теперь из изолятора - на дом.

Я много читал. Прочитал два романа Агаты Кристи. Перечитал Конституцию. Начал читать комментарии к Конституции. Очень интересно! Я думаю, продолжу читать. Они интереснее самой Конституции.

117 кг

- До тюрьмы я весил 78 кг 200 граммов, после нее - 73 кг 300 граммов. Но мне это только на пользу. Хочу еще немножко сбросить веса, чтобы 70 кг весит.

Я уже два года собой занимаюсь. Ранее весил 117 кг. Я в какой-то момент жизни научился контролировать себя во всем. Более трех лет не курил. Попал в ИВС, на 14-е сутки начал курить. Сейчас вышел, опять не буду. Мне этого не надо. Я могу контролировать желание. Также и с весом удалось.

Дом

- В камере много думал, о жизни размышлял. Мы с женой хотели домик в деревне, хозяйство свое. Была такая мечта уже давно. Меня всегда к природе тянуло. И я твердо решил, что надо поднажать, чтобы дом все-таки был.

Резко изменить образ жизни немножко страшновато. А с другой стороны - живем один раз. И надо делать то, о чем мечтаешь, чего хочется. Хочешь дом - добивайся этого.

Семья

- Чего мне больше всего не хватало? Без жены и без дочери мне очень тяжело. Могу без многих вещей обходится в этой жизни. Но без семьи - никак.

Слово

- Кем я был, тем я и остался. Чем я занимался, тем я и занимаюсь. Я блогер. Я не политический деятель, а блогер.

Да, в города эти я съездил, потому что мне было интересно поснимать. Было интересно посмотреть на людей, как это будет проходить.

Но не удержался я. Сказал свое слово. Мне за это дали по шапке.

Истина

- Блоги буду вести. Буду говорить. Где-то, может быть, меньше остроты будет в том, чего я совершенно не знаю. Потому что есть моменты, которых я не знаю. Но могу что-то сказать. Видение разных людей - это хорошо. Когда есть разные мнения от большого количества людей, - это и есть истина.

Мечта

- Я снимаю все, что интересно вокруг. Меня всю жизнь тянуло к кинематографу, к съемкам. У меня всегда была мечта - видеокамера. И когда я уже подрос до лет 30, я решил, почему бы жизненную мечту не воплотить?

Жалость

- У меня дочь такой человек, что ей жаль каждую мурашку. Что-то летает в квартире, а она говорит: нельзя убивать. У каждой мурашки есть своя семья.

Видно, что-то от меня передалось. Я беспокоюсь за других людей. Меня упрекали, что я не всегда буду получать от них хорошее в ответ. Но я такой человек. Жаль мне людей.