Синоптики: В пятницу будет до +14 градусов 1 6.04.2017, 14:51

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Преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В пятницу, 7 апреля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по северо-западу - от 0 до минус 1. Днем будет 9-14 выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.