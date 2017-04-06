«Белгоспищепром» объяснил стремительный рост цен на сахар 18 6.04.2017, 14:59

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Повышение розничных цен на сахар на 23% произошло «по объективным причинам».

Об этом сегодня сказал журналистам первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов, сообщает tut.by.

Во время недавнего посещения завода «Кроноспан» Лукашенко задался вопросом, почему цены на сахар за прошлый год выросли на 20−25%. «Откуда? У нас же свои заводы, мы производим сахара в два раза больше, чем нам надо», — сказал диктатор.

«В прошлом году производители по согласованию с Минэкономики подняли отпускные цены в два этапа на 15%. В первую очередь это было связано с повышением цен на сахарную свеклу на 22,5%, плюс инфляция, рост цен на энергоносители. В итоге в розничной торговле цены выросли на 23%», — пояснил Игорь Шустов. «Как видите, мы были вынуждены поднять цены по объективным причинам. Но это решение было согласовано», — подчеркнул он.

За два месяца текущего года розничные цены на сахар выросли на 0,3%. «В январе в связи с присутствием интереса [розничных сетей] к российскому сахару наши производители устроили акции, снизив отпускные цены на 10% для добросовестных потребителей, у которых нет просроченной задолженности», — сказал первый зампред «Белгоспищепрома», который объединяет 4 сахарных завода Беларуси.

По словам Шустова, сахарные заводы «балансируют на 10−15% рентабельности». «Но каждое производство должно быть экономически эффективным. Заводы должны иметь прибыль, чтобы исполнять свои обязательства, в том числе и по кредитам. А у каждого завода кредитные портфели огромные: по 1,5−2 трлн [неденомированных] рублей. Из них 50−60% — валютная составляющая. А значит, у заводов должен быть экспорт, приток валюты», — отметил Шустов.

В 2016 году Беларусь импортировала сахара из РФ на 4,9 млн долларов. По словам Шустова, «в прошлом году в России был невиданный урожай сахарной свеклы». «В июне у них случился переизбыток сахара. Как следствие, произошел обвал цен, чтобы сбить ажиотаж к производству сахарной свеклы. Понятно, что в Беларуси и России случился диспаритет цен на сахар, бизнес сразу отреагировал. Белорусские крупные сети стали завозить сахар из России, который в итоге был дешевле белорусского. Мы к этому нормально отнеслись. Объем был небольшой. Он никак не отразился на наших продажах. С февраля пошла обратная динамика. В России стали повышаться цены на сахар», — сказал первый зампред «Белгоспищепрома».

Шустов уверяет, что никаких административных ограничений при поставках сахара из России в Беларусь не было. Но признался, что «одну партию с рынка сняли, потому что она не соответствовала стандартам технического регламента [Таможенного союза]».