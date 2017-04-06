Белоруска из Германии: Цены на продукты здесь практически такие же, как в Беларуси 16 6.04.2017, 15:18

7,707

Татьяна Бонцевич

Уроженка Барановичей четыре года назад уехала на работу в Германию.

25-летняя Татьяна Бонцевич рассказала intex-press.by о своей жизни в городе Киль, о том, как немцы сдают жилье и какая типично немецкая черта появилась у нее за это время.

О переезде и работе

В детстве я часто посещала Германию. Наша семья общалась с немецкой семьей, и однажды немцы предложили подыскать мне работу няней в Германии. Моя мама была не против, и через полгода у меня на руках были все необходимые документы. Я всегда мечтала переехать в другую страну, и упустить такое предложение было бы ошибкой. Даже то, что я на тот момент училась в БарГУ, меня не остановило.

Работу мне предложили в немецкой семье, где был всего один ребенок – 7-летняя девочка. Семья мне понравилась, никаких трудностей с ребенком не возникало. Девочка считала меня частью семьи и даже называла старшей сестрой. Параллельно я поступила в университет на курсы немецкого языка для иностранных студентов.

Когда контракт с семьей закончился, я устроилась работать в пиццерию. Отработала две недели и трудоустроилась в финансовую компанию, где в мои обязанности входила работа с документацией и письмами. Позже устроилась работать официанткой в яхт-клуб, где продолжаю работать по сей день.

О языковом барьере и учебе

Поступила в университет города Киль. Выбрала социологию. Если успешно окончу университет, смогу работать социальным работником. А зная немецкий, я смогу давать уроки немецкого языка приезжим. Сейчас такие работники здесь на вес золота.

Чтобы работать в Германии, знание немецкого обязательно. Пока я не владею немецким языком в совершенстве, поэтому в университете приходится «попотеть». А вот на работе проблем с общением и пониманием не возникает. Если я не знаю какое-то слово, то пытаюсь объяснить по-другому или ищу это слово в интернете. При этом какого-то стеснения за то, что я этого не знаю, у меня не возникает. Окружающие относятся с пониманием.

О «кастинге» при съеме жилья

Найти жилье в Германии не очень легко. Прежде чем арендодатели утвердят твою кандидатуру, нужно пройти специальный «кастинг». В объявлении хозяева квартир всегда указывают, чего хотят от новых жильцов, какие у них требования к квартиросъемщику.

Если вас устраивает жилье, и вы подходите по требованиям, вы должны написать арендодателям письмо и рассказать в нем о себе. На основании этого письма хозяева квартиры принимают решение: встречаться с вами или нет. На осмотр жилья приглашают сразу нескольких желающих.

И уже после этой встречи хозяева решают, кому они сдадут квартиру. Средняя стоимость проживания в одной комнате в Киле составляет 250 евро.

О городе и местных жителях

Киль – небольшой городок на берегу Балтийского моря. Город красивый и спокойный. Местные жители, как во всей Германии, всегда приветливые и улыбающиеся. Они запросто могут поговорить с незнакомцами о погоде, пожелать хорошего дня.

К чему я долго не могла привыкнуть, так это к тому, что по воскресеньям, а также большим праздникам (Рождество, Пасха) все магазины в городе закрыты, а городские автобусы ходят раз в полчаса. Поэтому со временем у меня появилась типично немецкая черта – закупать продукты и другие товары до выходных.

Праздники немцы, в отличие от белорусов, отмечают скромно: посидят недолго, покушают и разойдутся.

О местной кухне и ценах

Посещение ресторана в Германии – это обычное дело. И ведут себя немцы в таких заведениях спокойно, без пафоса. В том же Минске, например, посетители ресторанов ведут себя иначе – высокомерно, считая, что им «все должны».

Обедать немцы предпочитают в кругу семьи. На столе обязательно должны быть горячие блюда. А вот ужин может состоять из бутербродов. Немцы любят много жареной картошки и картофеля фри, постоянно употребляют спаржу и шпинат. Так как Киль – портовый город, местные едят много рыбы.

В ресторанах обычно подают большие порции, и хорошо поесть можно за 10 евро.

Цены на продукты здесь практически такие же, как в Беларуси. Алкоголь – дешевле: средняя цена за бутылку немецкого или французского вина около 5 евро. А вот пачка сигарет стоит примерно 6 евро.

Очень дорогие в Германии услуги парикмахера. Например, за то, что тебе подстригут кончики волос, придется заплатить около 20 евро.

О Родине

Из города Барановичи я уезжала легко. Был, конечно, период, когда я 10 месяцев не могла приехать домой, и тогда чувствовала себя подавленно. Плюс это был переломный момент для меня – все менялось: место жительства, работа, жилье. Сейчас как минимум два раза в год я приезжаю в Барановичи.

За четыре года, что я живу в Германии, ни разу не думала о том, чтобы вернуться в Беларусь. Здесь я чувствую себя как дома.