Как белорусы будут отдыхать в апреле 4 6.04.2017, 15:36

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В этом месяце белорусов ждут продолжительные выходные.

Согласно постановлению совета министров (от 9 ноября 2016 года) рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен на субботу 29 апреля, пишет nn.by.

Таким образом белорусов в апреле ждут продолжительные выходные: с 22 по 25 апреля (25 апреля — Радуница).

Три выходных дня подряд будут в следующем месяце: с 7 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 мая перенесен на 6 мая.

Вместе с тем организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.