Во Владикавказе на стихийный митинг вышли врачи и водители 1 6.04.2017, 15:45

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Жители столицы Северной Осетии протестовали против властей республики.

В мероприятии приняли участие около 150 человек, передает «Радио Свобода». Протестующие требовали от главы республики Вячеслава Битарова отправить в отставку министра здравоохранения республики Михаила Ратманова, а также выполнить майские указы президента России. На плакатах пикетчиков были надписи "Тысячи водителей маршруток без права голоса", "Вы оставляете тысячи семей без хлеба", "Владикавказ задыхается от вони".

Городские власти не согласовали заявку на проведение митинга. Мероприятие прошло во дворе одного из предприятий на окраине Владикавказа.

Полиция задержала 12 человек, выступавших на митинге. Сейчас они находятся в отделении полиции.

Пикеты против власти, Северная Осетия

Согласно майским указам президента России, принятым в 2012 году, зарплаты учителей должны быть не ниже средней по региону, зарплаты врачей – вдвое выше средней. Указы должны быть выполнены в 2018 году.