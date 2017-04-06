закрыть
6 апреля 2017, четверг, 18:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Владикавказе на стихийный митинг вышли врачи и водители

1
  • 6.04.2017, 15:45
  • 7,247

Жители столицы Северной Осетии протестовали против властей республики.

В мероприятии приняли участие около 150 человек, передает «Радио Свобода». Протестующие требовали от главы республики Вячеслава Битарова отправить в отставку министра здравоохранения республики Михаила Ратманова, а также выполнить майские указы президента России. На плакатах пикетчиков были надписи "Тысячи водителей маршруток без права голоса", "Вы оставляете тысячи семей без хлеба", "Владикавказ задыхается от вони".

Городские власти не согласовали заявку на проведение митинга. Мероприятие прошло во дворе одного из предприятий на окраине Владикавказа.

Полиция задержала 12 человек, выступавших на митинге. Сейчас они находятся в отделении полиции.

Пикеты против власти, Северная Осетия

Согласно майским указам президента России, принятым в 2012 году, зарплаты учителей должны быть не ниже средней по региону, зарплаты врачей – вдвое выше средней. Указы должны быть выполнены в 2018 году.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!