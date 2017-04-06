Барановичский активист: Наши ряды пополняются 6.04.2017, 16:08

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Власти сами вынуждают людей занимать твердую гражданскую позицию.

Барановичский бизнесмен и общественный активист Юрий Казакевич рассказал «Салідарасці» о настроениях людей в регионе и планах на ближайшие акции.

В Барановичах милиция продолжает беспокоить участников недавних акций протестов. 5 апреля из дома местного предпринимателя Николая Черноуса милиционеры забрали два системных блока от компьютеров, ноутбук и планшет.

Одним из тех, кто пришел поддержать Черноуса во время визита милиции, был местный предприниматель и активист движения «За свабоду» Юрий Казакевич. Он снимал происходящее в режиме онлайн в Фейсбуке.

Казакевич — постоянный участник уличных акций, владелец магазина одежды в национальном стиле.

«Мы не разочаровались и не залегли в спячку»

По словам активиста, среди барановичского актива нет пессимистических настроений после волны прессинга со стороны властей:

— Сейчас наблюдается небольшое затишье в нашей активности, которое обусловлено достаточно большим напряжением в предыдущий месяц. Это нормальное свойство любого организма, считаю, после пиковой нагрузки немного отдохнуть.

Но затишье не означает, что мы разочаровались в наших целях, что сдались и залегли в спячку.

Это небольшая передышка, тем более, что власть продолжает оказывать на нас давление. Мы сейчас пытаемся понять, как власти будут действовать дальше: либо немного отпустят вожжи, либо еще больше начнут закручивать гайки.

Собеседник рассказал, что последние действия властей сработали в пользу демократическому активу:

— Акции последних месяцев пополнили наши ряды. И что очень показательно — этих людей в большой степени привлекли к нам действия властей: их абсолютно неразумное поведение ударило по ним же.

«По своей природе я не бунтарь»

Юрий Казакевич не считает себя революционером:

— Пять лет назад я просто сидел возле компьютера и бухтел. А два года назад начал искать людей, с которыми можно было бы как-то менять ситуацию в стране.

По своей природе я не бунтарь, не стремлюсь к революции. Хочу спокойной, ровной жизни. Как и большинство, наверное, нормальных людей.

Но меня и моих единомышленников вынудило к революционной, условно говоря, деятельности — развитие общественной жизни страны последние двадцати лет.

В этом, в первую очередь, виноваты власти. Они поставили народ перед необходимостью выходить на площади своих городов, чтобы как-то донести свое возмущение.

Это результат планомерной неправильной внутренней и внешней политики государства. И естественное проявление глубочайшей неудовлетворенности людей своей жизнью, необходимости перемен.