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Объяли необъятное: Белорусы сделали подробный каталог сервисов для путешествий

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  • 6.04.2017, 15:59
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Фото: Максим Тарналицкий/onliner.by

Команда опытных путешественников уверяет, что решила все проблемы с поиском гостиниц и выгодных рейсов.

Обращение в турагентство — наиболее скучный способ планирования поездки. Но многие люди не готовы сутками мониторить сервисы с билетами и отелями, чтобы найти оптимальное предложение. К тому же не всегда понятно, где будет самый дешевый вариант. Теперь ситуация изменилась. Команда опытных путешественников уверяет, что решила все проблемы с поиском гостиниц и выгодных рейсов, пишет onliner.by.

Белорусы предложили Malpatravel. Это каталог, в котором собраны сотни сервисов бронирования. Через сайт можно заказать все, перейдя по ссылке на выбранный через фильтрацию и по описанию ресурс. Также есть встроенные формы поиска (например, Aviasales и Hotellook). Зачем нужен Malpatravel, когда есть Booking, SkyScanner и много чего еще? С этим и другими вопросами мы отправились к создателям стартапа.

Алена: Все ресурсы разрозненны. Я, как путешественник, должна «прогуглить» массу страниц — одного сайта, на котором могу узнать все и сразу, нет. Наши люди, например, привыкли бронировать отели на Booking.com, но это самый популярный сервис среди жителей СНГ. Европейцы пользуются другими сайтами, и цены там могут быть ниже. Хотите найти самое выгодное предложение — запасайтесь терпением. Это просто неудобно. Так у нас появилась идея собрать ресурсы воедино. Человек, зайдя на один сайт, может увидеть все сервисы мира. Существующие агрегаторы объединяют несколько ресурсов — обычно пять-шесть. Но где-то цена может быть еще ниже, ведь в этой сфере работают сотни сайтов.

Руслан и Алена
Артур, Виктор и Леонид

Авторы говорят, что настолько крупного каталога нигде больше нет. Основная мысль — покопавшись на сервисах, можно найти очень выгодное предложение. Стоимость одного и того же номера отеля на нескольких ресурсах отличается, порой сильно. Где-то гостиница будет партнером сервиса, где-то попадет на акцию, где-то оставит стандартную цену — отсюда разница, которая иногда достигает 50—70% стоимости.

В зависимости от конкретной точки путешествия самый выгодный вариант может найтись и на Trivago, и на HotelsCombined, и на HRS, и на любом другом сайте, коих больше сотни по миру. Причем о многих туристы просто не слышали, из-за чего переплачивают.

Леонид: Человек собирается в Испанию и не хочет переплачивать за одни и те же условия. Часто самые низкие цены на гостиницы будут на внутренних сервисах, о которых широкая аудитория не знает. Сам бронировал Майорку и Канары на испанском сайте, там даже английской версии не было. Потом проверили на известных площадках — те же самые номера стоили ровно в два раза дороже. Даже такие совсем мелкие сайты по бронированию представлены на Malpatravel. Для облегчения поиска на этих сервисах мы специально создаем видеоинструкции на русском языке.

К слову, о языках. Ресурс на данный момент ориентирован на русскоязычную аудиторию. Английского нет, но появится в дальнейшем. Авторы сервиса говорят, что хотели помочь в первую очередь путешественникам из СНГ. К тому же создатели хорошо знакомы с особенностями родного рынка. Они поясняют, что доход от Malpatravel — не первостепенная задача. О прибыли говорят как о следствии создания действительно независимого и полезного ресурса.

Алена: Ни один портал нельзя считать независимым в подаче информации — за размещение предложений ему платят некую сумму. Турагентства, отели, авиакомпании появляются на сервисах, если покупают там свое присутствие. В случае с Malpatravel этого нет, представлены все ресурсы. Хотелось сделать то, что удобно нам самим, нашим коллегам и путешественникам. Монетизация заключается в партнерских отношениях с сервисами, но только 40% из них предполагают партнерские программы.

Леонид: Некоторые партнерские программы у нас уже запущены. Насчет финансов: нам очень понравилось, как сделал Цукерберг при развитии Facebook. Он ждал развития сети, чтобы к нему сами пошли и инвесторы, и рекламодатели. Мы еще не знаем, насколько крупным станет Malpatravel, поэтому не торопимся заваливать сайт рекламой. Предложения уже были: свадебные фотографы и так далее. Но как будет смотреться реклама фотографа на сайте о путешествиях?

Создатели Malpatravel говорят, что каждый сервис хорош в своей нише, но универсального агрегатора нет. В качестве аргумента против называем OneTwoTrip — там и авиа, и железная дорога, и аренда машины, и гостиницы. Вроде бы то заветное «все в одном». Что еще надо путешественнику?

Артур: Да, сервис хороший, но это всего лишь один из многих мировых ресурсов. Он как минимум, на наш взгляд, проигрывает SkyScanner и Aviasales по авиабилетам — часто нет предложений лоукостеров. Идем дальше — отели далеко не всегда будут самыми выгодными. Варианты размещения кажутся интересными по цене, пока не начнешь их сравнивать с другими сервисами. От себя можем сказать, что сколько путешествуем, OneTwoTrip пробовали всего один раз — в остальных случаях было невыгодно. Что касается «всего в одном» — если бы один агрегатор выдавал все, то других просто не было бы, люди бы ими не пользовались. Но мы видим, что путешественники ищут предложения на многих сервисах, как крупных, так и не очень. Значит, универсального агрегатора нет.

Общее количество представленных сервисов достигает нескольких сотен. Одних только площадок по бронированию гостиниц тут около 120. Какие-то специализируются на Европе, другие в основном затрагивают Азию, третьи — североамериканские. Разработчики говорят, что несколько месяцев искали ресурсы и база до сих пор продолжает расширяться.

Артур: Первые полгода мы действительно работали круглые сутки. Благодарны программному разработчику и нашему партнеру — Юрию Якубовичу. Он смог прочувствовать нашу идею и превратить ее в готовый продукт. Для составления плюсов и минусов каждой компании либо сервиса мы просматривали сотни тем на зарубежных форумах, делали выборки, анализировали данные, потом сами изучали эти же ресурсы — насколько отзывы подтверждаются. Они, конечно, все равно субъективные. Но, например, отсутствие круглосуточной поддержки — это ведь минус в любом случае.

Дабы не проходить по всем ссылкам подряд, можно задать критерии. Летим в Австрию — выбираем в поиске страну, включаем нужные параметры: показывать только местные агрегаторы, наличие круглосуточной техподдержки, бонусной программы и прочего. В итоге получится сузить список сервисов до 7—9 штук (для некоторых стран еще меньше). Дальше придется вручную открывать каждый сайт и искать выгодные отели или билеты. Malpatravel умеет сортировать сервисы по работе на нужном вам маршруте, но наиболее выгодную цену среди доступных на ресурсах не показывает — это было бы, конечно, превосходно, но технически невозможно.

Виктор: Здесь появляется сразу несколько проблем. Во-первых, нереально осуществить связь со всеми сервисами. Тот, кто сможет это сделать, за один день, наверное, станет миллиардером. Во-вторых, далеко не все ресурсы согласятся предоставить свои API — ведь путешественники будут выбирать самые выгодные предложения и остальные сервисы потерпят огромные убытки.

Заказ отеля и билета на самолет, автобус или поезд — это лишь начало путешествия. Тут же можно найти компании, которые оформят вам страховку, дадут напрокат машину, плюс предложения морских круизов и туры от агентств. Кроме этого у Malpatravel есть небольшая редакция, которая составляет гайды по странам: интересные места, удобные маршруты, советы путешественникам (раздел «Кайфхаки»), расписания рейсов и все в таком духе. Все материалы оригинальные, без копипаста, чем порой грешат даже крупные сервисы: у авторов проекта достаточный опыт, чтобы делиться своими личными впечатлениями и рекомендациями. Также они говорят, что сервис облегчил работу туроператорам.

Руслан: Что делает грамотный менеджер турагентства, когда к нему приходит клиент? Он предлагает либо пакетный тур, либо индивидуальное путешествие. Все агентства продают туры от операторов — это фактически магазины. Любой человек может сам составить себе тур, если будет знать направления операторов. Во вкладке «Туры от операторов» можно выбрать страну выезда и конечную точку — и сразу увидите список компаний, которые осуществляют поездки по нужному направлению. Заметим, что показываются не посредники.

Актуальность Malpatravel понятна, но много ли туристов будут проводить ночи в поисках скидок, чтобы с путешествия ценой в две тысячи рублей сэкономить пятьдесят рублей?

Артур: Экономия будет гораздо больше. Конечно, есть категория путешественников, которая просто открывает знакомый им сайт — например, Booking.com — и за пять минут выбирает отель. Хотя потратив чуть больше времени, они могли бы заказать тот же номер на 30% дешевле. Но многие все же стремятся получить выгодную цену, поэтому готовы искать дешевые предложения. Туристы уходят в онлайн: и на русскоязычных, и на зарубежных форумах по путешествиям можно увидеть множество вопросов вида «где дешевле?». Тема востребована. Однако у нас есть раздел для «ленивых» туристов — с формами Aviasales и Hotellook для быстрого бронирования. По нашему опыту эти сервисы в целом по миру дают наиболее полные предложения.

Если не брать в расчет лоукостеров, то, как правило, самым дешевым транспортом часто будет автобус. Когда низкая цена важнее времени в дороге и комфорта, а еще и летать боитесь, то автобусные маршруты будут оптимальным вариантом. Понимая это, в Malpatravel составили рейсы по Европе с описаниями. Например, из Минска до Лондона можно доехать за двое суток и примерно 130 евро в одну сторону. Также интересно сделан раздел «Хочу туда, где…». Выбираем месяц и пору года — лето или зиму. Появляется список стран по заданной сортировке. Например, в июле зима будет в Гренландии, а в декабре летите за летом на Кубу, Мальдивы и другие курорты. В дальнейшем раздел планируется сделать более развернутым.

Алена: Мы рассчитываем на 3—5 тысяч людей в сутки. Сейчас идет разработка новых разделов, наполняются существующие, расширяется база сервисов. Malpatravel поможет не только лучше узнать страну, в которую отправляетесь, но также сэкономить на дороге и проживании.


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