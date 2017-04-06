Премьер-министр Эстонии: Лучшим ответом на агрессию РФ будет успешная и объединенная Украина 1 6.04.2017, 16:17

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Юри Ратас

Эстония будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть полностью восстановлены, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на полях Киевского форума по безопасности, сообщает «Гордон».

«Лучшим ответом на агрессию России будет успешная, политически и эмоционально сильная и объединенная Украина», – отметил он.

Ратас заявил, что двусторонние связи между Эстонией и Украиной являются «тесными, сильными и положительными».

«Мы будем продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, так как сами пережили оккупацию; эстонцы знают, что это такое», – добавил премьер.

Он подчеркнул, что «мы живем в неопределенные времена».

«Мы видим постоянные попытки подорвать мир, основанный на правилах международного порядка, ценности демократии и свободы. Будущее Украины будет определять архитектуру европейской безопасности в течение следующих десятилетий», – заявил Ратас.

Премьер подчеркнул важность совместной работы для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Европе.

«Позиция Эстонии ясна: санкции должны оставаться в силе до того момента, пока Россия не возвратится к полному уважению принципов международного права, пока полностью не выполнит все требования Минских соглашений, чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины были полностью восстановлены», – подчеркнул он.

Ратас добавил, что выбор украинцев – «стать ближе к Европе». Он отметил, что Эстония будет «решительно поддерживать это решение».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.