Активист из Гродно: Появилось желание бороться дальше 2 6.04.2017, 16:49

Николай Соляник вышел на свободу после семи суток ареста.

Николай Соляник, член Объединенной гражданской партии из Гродно - на свободе. Семь суток административного ареста он провел в изоляторе временного содержания. Судья Дмитрий Бубенчик, из Ленинского районного суда присудил ему этот срок за участие в Марше протеста 15-го марта в центре Гродно, передает «Радыё Рацыя».

- Они меня не сломили. У меня даже появилась какая-то уверенность в том, что мы все делаем правильно. У меня появилось желание бороться дальше. Бытовые условия ужасные, камера никогда не проветриваются, четыре вида решеток на окнах, не убираются, - говорит после освобождения Николай Соляник.

Освобождение должно было пройти около двух часов дня, но милиционеры выпустили активиста на два часа раньше, чтобы люди не собрались у ИВС. Одними из первых успели подъехать, получив известие Сергей Веремеенко и Ежи Грыгенч.

- Я очень рад, что освободили нашего активиста, я рад, что все-таки его освободили без эксцессов, так как Николай Васильевич человек активный и напористый. И конечно хочу сказать, что здесь очень важна и существенна вещь - солидарность. То, что мы приносили, то, что приносили другие люди: каждый день передачи, и поддерживали, и писали открытки. Это видит также и власть, это видят те люди, которые сейчас у власти и те милиционеры, которые содержат под стражей, - сказал Сергей Веремеенко.