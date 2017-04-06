На 10 процентов — не Димон 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

6.04.2017, 16:59

Антон Орехъ

Медведев – это объект насмешек, это человек, которого в любой момент можно переставить с места на место.

Один очень умный и симпатичный человек, скрупулезно соблюдал все приметы в день матча любимой команды, но команде это почему-то не помогало, и тогда он плюнул и сказал, что не стоит связывать вещи, между собою не связанные. Другой человек, тоже умный, но довольно противный сказал иначе: «Совпадение? Не думаю». И как же нам относиться к десятипроцентному падению рейтинга Медведева, случайно или неслучайно совпавшему с выходом в прокат коррупционного триллера «Он нам не Димон»? Да никак нам к этому не относиться.

Ну, что — если каждый месяц показывать новое кино, то через четыре месяца Медведев будет нравиться только двум процентам россиян? А если про Путина кинишко забацать – его рейтинг куда двинется? Про Владимира Владимировича-то неужели не такая интересная фильма сложится? Дворцов у него нету или друзей мало? Но вот с рейтингом Путина ничего не будет, друзья мои, хоть обснимайся.

А рейтинг Медведева – это информация, любопытная лишь социологам. Вот вы сами спросите у прохожих на улице, нравятся им депутаты наши? И я уверен, что большинство прохожих скажет вам, что толку от депутатов никакого, что они все красномордые трепачи, и только штаны там протирают. А про министров спросите и правительство в целом – много вы добрых слов услышите? Черта с два!

Прохожие вспомнят про растущие цены, про ЖКХ, про медицину и про все безобразия, из которых состоит наша жизнь и во всем обвинят правительство. А потом про Путина вопрос задайте – и вы поразитесь, как переменится интонация, как просветлеют лица, сколько добрых слов вы услышите в адрес президента! Соцопросы именно это все и показывают, там отвечают вот эти самые прохожие с улицы. Но это же нелепо! Логика-то где? Кто назначает правительство? Путин. Правительство хорошее? Плохое. Путин хороший? Отличный!

Депутатов от какой партии в Думу понасажали? От путинской партии. Плохие депутаты? Отвратительные! А Путин хороший? Да не просто хороший – замечательный! И Медведев – то же самое. Его кто назначил, кто приемником ставил? Тот самый замечательный Путин, которые один у нас молодец, весь в ослепительно белом, пока все вокруг в дерьме. Это и есть классическая авторитарная модель управления. Когда может быть только один безупречный лидер.

Когда все вокруг дураки, а он один умный. Когда ему приходится денно и нощно печься о народе, потому что министры и депутаты ни на что не годятся. Ну, разве что Шойгу и Лавров еще туда-сюда. А Медведев – это объект насмешек, это человек, которого в любой момент можно переставить с места на место. Можно даже разрешить порулить чуток – а потом дать пинка под зад. Все наши рейтинги ни черта не стоят, потому что самый умный человек в стране имеет свой собственный рейтинг, который не зависит ни от фильмов, ни от митингов. Падение доверия к Медведеву после фильма Навального может порадовать только тем, что народ все-таки способен найти в интернете что-то полезное и сделать правильные выводы.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»