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Поезда в Национальный аэропорт все же не отменят

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  • 6.04.2017, 17:07

Временно переносится станция пересадки.

Белорусская железная дорога не отменяет движение поездов в Национальный аэропорт Минск с 7 апреля, о чем сообщалось ранее. Опровержение опубликовал сайт railwayz.info.

Поезда продолжат свои рейсы, однако пересадка на автобусы будет происходить на станции Шеметово вместо остановочного пункта "Национальный аэропорт Минск".

По неофициальной версии, остановочный пункт будут разбирать для построения второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

Теперь из Минска до аэропорта курсирует 5 пар поездов. Регулярные рейсы были запущены 7 ноября 2014 года.


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